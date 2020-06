Jedenáct let dřiny. Dvořák oslovil UFC, chce další zápas v Lize mistrů

V březnu slavil David Dvořák premiéru v UFC a připsal si čtrnáctou výhru v řadě, osm let tento MMA bojovník neprohrál. Co bude dále, kdy opět vstoupí do klece? „UFC jsme oslovili a chceme zápasit v září,“ řekl v úterý člen All Sport Academy pro Český rozhlas Hradec Králové.

V pátek oslaví Dvořák osmadvacáté narozeniny, před dvěma měsíci prožil jeden z nejintenzivnějších okamžiků sportovní kariéry, když slavil výhru v nejprestižnější MMA organizaci světa, v Brazílii porazil Brazilce Bruna Silvu.

„Porazil jsem domácího soupeře na body, musel jsem přesvědčit tři brazilské rozhodčí, že jsem lepší," připomněl Dvořák úspěšnou misi, při které se ale nedočkal ovací fanoušků. Z důvodu koronaviru byla hala prázdná. „Žádní diváci, žádný potlesk, to je smutný," přiznal muž s přezdívkou Undertaker, který se v polovině března vrátil do Česka a nestačil se divit. „Návrat byl šok, skoro všechny bylo zavřený a lidi chodili v rouškách."

https://www.facebook.com/daviddvorakfighter/posts/10157248628537967

Po jedenácti týdnech se vrátil tréninkový život do normálu a Dvořák má jasno. Dře na druhý souboj v UFC. „Když vezmu NBA a NHL, tak UFC je na stejné úrovni. V MMA to je nejvíc, je to taková naše Liga mistrů. V Americe je hodně populární. U nás jde MMA hodně a hodně nahoru," je spokojený zápasník, který chodí do klece a váhou 57 kilo, okolo deseti kil shazuje.

Za měsíc bude mít Dvořák za sebou jedenáct let v MMA. Mezi profesionály stihl už 21 bitev, jen třikrát prohrál a nyní je na čtrnácté příčce v muší váze v UFC. „Jedenáct let jsem dřel a teď se to začíná vracet a kariéra nabírá spád, který se mi líbí," přiznává Dvořák, který nežije jen MMA. „Brácha Tomáš je myslivec, chodíme do lesa, na střelbu asfaltových holubů. S klukama chodíme hrát fotbal, basketbal, to mě baví."

Jako dítě byl šachistou, stihl přes tisíc zápasů, také má šachovnici vytetovanou na svém těle. I když se to nezdá, bílé a černé figurky mu pomohly i v MMA. Naučil se pracovat s nervozitou a soustředit se. Teď musí mimo technik řešit především fyzičku. Jedno kolo zápasu má pět minut, on jede tři kola, titulové souboje mají pět kol.

„Pět minut může být nekonečná doba, pětadvacet minut je neuvěřitelný maraton, klobouk dolů před každým, kdo to zvládne," dodal pro Český rozhlas Dvořák. Sám by chtěl bojovat o titul v UFC, splnil by se mu sportovní sen, ale také by se nevyhnul zdrcujícímu maratonu. Dočká se ho, pozná ho na vlastní kůži?