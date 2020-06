Je to jenom hra. Každý chce vydělat velké peníze, rýpl si do šampiona vyzyvatel

Dvaatřicetiletý Jones si vjel do vlasů se šéfem UFC a zřekl se titulu. Dana White má svoji hlavu a nemá rád, když je zahnán do kouta. Proč? Za vším hledejte peníze, šampion se necítí dostatečně ohodnocen. Jones dokonce zašel tak daleko, že navrhl, aby si to Blachowicz a Dominick Reyes rozdali o volný titul, který on přenechá svým následovníkům.

„Jsem z této situace trochu unavený. Jenom čekám, on nepůjde do důchodu. Myslím, že to je jeho hra, jak vydělat více peněz, to je vše. Uvidíme, jak zareaguje UFC," citoval Blachowicze mmafighting.com.

https://www.facebook.com/janblachowicz/posts/3760005997374459

Blachowicz v únoru v Novém Mexiku seknul Andersona. V prvním kole vyslal nekompromisní pravé razítko, které se otisklo na bradě. Uběhlo pár sekund a on stál u pletiva, v hledišti hledal Jona Jonese, současného nejlepšího bojovníka polotěžké váhy. „Jsi další, řekni mi kdy, řekni mi místo a čas," křičel vítěz na Američana.

Vzpomínka a přání, která se nikdy nemusí proměnit v realitu. Polák má v záloze už jiný plán. „Pokud Jones skončí, doufám, že můj další zápas bude o titul proti Dominicku Reyesovi. Tohle je můj další scénář," připustil Blachowicz, který zmínil posledního soupeře, toho Jones porazil v pětikolové bitvě.

Zášť z možné ztráty velkého jména nečekejte, trojka žebříčku UFC ví, že finance hrají podstatnou roli při dohadování zápasů. „Každý chce velké peníze, rozumím tomu. Děláme to pro peníze a také pro zábavu. Je to práce, ale každý, kdo to dělá, tak to miluje. Ale také chcete vydělat, takže ho chápu," řekl Polák, který ještě jednou zopakoval, že si myslí, že jde jen o hru, licitování, hru nervů, jak docílit větší pozornosti a nakonec i sumy uvedené ve smlouvě.

Blachowicz zápasil v únoru 2019 v Praze, kde prohrál s Thiagem Santosem, který ho ukončil ve třetím kole. Od té doby měl Polák tři souboje, všechny vyhrál, dvakrát stylem K.O. Jako dalšího v řadě si chtěl připsat Jonese. Tento plán se mu bortí. Zatím. Pokud ale Dana White vykreslí na kontrakt s Jonesem správnou sumu, může být všechno jinak.