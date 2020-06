Zápasník MMA nemohl najít klíče od motocyklu, tak ho dvakrát postřelili

Štěstí v neštěstí měl argentinský zápasník MMA Bruno Cannetti, který byl hospitalizován se střelnou ranou v hrudníku poté, co se mu dva ozbrojení pachatelé měli pokusit ukrást motocykl. Sportovec skončil po incidentu na pohotovosti v nemocnici v Buenos Aires.

Cannettiho přepadli dva ozbrojení lupiči, když projížděl oblastí Lanús na motocyklu, napsal server nypost.com. Pachatelé se mu snažili ukrást motocykl.

K incidentu mělo dojít, když zaparkoval a psal na telefonu textové zprávy. Pachatelé měli požadovat klíče, ale ztratili trpělivost a jeden se pokusil Cannettiho napadnout. Zápasník MMA se začal bránit, druhý z dvojice pak vytáhl zbraň a dvakrát vystřelil.

„Dnes došlo k tragédii. Nechtěl jsem to zveřejnit, ale udělám to. V Lanúsu mi chtěli ukrást motocykl mého bratra, a protože jsem nemohl najít klíče, dvakrát na mě vystřelili. Díky Bohu, jedna rána lehce trefila břicho a druhá mě zasáhla do hrudní kosti," napsal následně Cannetti na sociální sítě.

Argentinec má ve třiceti letech za sebou patnáct profesionálních zápasů, devětkrát vyhrál a je šampionem organizace Combate Americas v pérové váze.