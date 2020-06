Nikdy jsem se tak necítila, přiznala šampionka. Měla se snoubenkou koronavirus?

Brazilka bude ze soboty na neděli obhajovat titul v pérové váze proti Felici Spencerové. „Byla jsem na kongresu ve Vegas, kde byli lidé z celého světa, když vypukla záležitost okolo covid-19. Opustila jsem kongres a jela domů. Když jsem se vrátila, onemocněla jsem, měla jsem příznaky koronavirusu. Nikdy jsem se ve svém životě tak necítila. Byla jsem v posteli dva nebo tři dny, měla jsem horečku a tělo mě bolelo," citoval dvaatřicetiletou Nunesovou server mmafighting.com.

Její partnerka a také zápasice UFC vykazovaly příznaky nemoci, Ansaroffová je navíc těhotná. „Když jsem se začala zlepšovat, Nina onemocněla. Léčila jsem se doma, byla jsem v naprosté karanténě, a Nina šla do zvláštního pokoje kvůli dítěti," vzpomínala zápasnice, která prohrála naposledy v roce 2014, od té doby drží deset vítězství v řadě.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Us #ufc250 Příspěvek sdílený ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amanda Nunes🦁 (@amanda_leoa),Čen 4, 2020 v 3:18 PDT

"Když bylo vše v počátku, nepodařilo se nám otestovat, bylo málo testů, ale byla jsem testována na všechno ostatní a všechno bylo negativní," řekla také Nunesová, která by měla být v pořádku. Musí, jinak by nemohla na galavečeru UFC bojovat. Přímo na místě probíhají testy na koronavirus u všech zápasníků i jejich doprovodu.

Svůj příběh před zápasem čerstvě prožívá také Cody Stamann, kterému před týdnem zemřel mladší bratr, přesto jde zápasit. „Chtěl by, abych zápasil, miloval, když jsem zápasil. Je to důležité pro moji rodinu, důležité pro mnoho lidí, kteří mi jsou v životě blízcí. Mnoho lidí musí dělat svou práci bez ohledu na to, co se děje. Mám tu čest dělat sportovní kariéru. Mám rodinu, to je vše, co mám," objasnil Stamann, proč půjde do boje.

Galavečer UFC 250 proběhne v Las Vegas opět bez fanoušků, celkem je na programu dvanáct zápasů. Přímý přenos vysílá v neděli od čtyř hodin ráno Nova Sport 2.