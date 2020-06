Slovenské pěsti na lovu a K.O. Nekompromisní konce zápasů a dámská rychlovka!

Gabriel Török - Ivan Bartek, otvírací duel ve váze do 100 kilo. Těžká tonáž, kde druhý jmenovaný přišel do klece s téměř padesáti zápasy v K1. A na úvod to byl fofr, za necelé dvě minuty byl konec. Török schytal tvrdé kopy na vnitřní část stehna, poté přesné rány na hlavu a po dvou počítáních byl konec. Edison park si hned v prvním souboji připsal duel ukončený před limitem a Bartek se bez větších problémů probil do slovenského finále pyramidy. „Viděl jsem červený flek, tak jsem to na ty nohy zkoušel a vyšlo to," byl spokojený vítěz.

Nikolas Krivák - Marco Novák a souboj do 70 kilo. Tři kola po třech minutách a jasná výhra na body, kdy si Novák postup zkušeně pohlídal. Když potřeboval, přitlačil, dal více kombinací, to mu na finále stačilo. „Po prvních dvou kolech jsem cítil, že mám navrch, tak jsem třetí už odskákal, hlídal, když je přede mnou další zápas," zhodnotil svůj výkon Novák.

Zabiják v kleci! Parádní přestřelka v podání Vlasto Čepa. Tentokrát to odnesl Erik Tlkanec

Kamil Cibinski - Jakub Kadáš, duel do 80 kilo. „Chci se bít s dobrými zápasníky," řekl před zápasem Cibinski. A dočkal se kompletního balíčku v oktagonu, kde si oba sáhli na dno. Nakonec vyhrála větší chuť. On házel, soupeř kopal, trefoval, ale vítěz mohl být jen jeden, stal se jím šestatřicetiletý Cibinski. „Přežíval jsem, bojoval jsem o život. Takovou zadní jsem sežral, asi třikrát jsem byl nahulenej. Ani si to nepamatuju, podívám se na youtube. Starý vlk všechno roztrhá," byl u vytržení vítěz.

Pavol Langer a Simon Michálek, druhý střet do sto kilo, kde první jmenovaný byl o dvacet centimetrů vyšší. Nakonec došlo na premiérové ukončení pod pravidly Oktagon Underground, ve druhém kole Michálek odklepal, když mu soupeř nasadil gilotinu a uškrtil ho. „Abych řekl pravdu, nemyslel jsem, že to takhle skončí, ale když to tam bylo, šel jsem do toho. V prvním kole byla série úderů, které jsem cítil, nebudu říkat, že ne," přiznal po zápase Langer.

Lucia Krajčovič a Alena Gondášová. První představení slovenské dámské pyramidy do 61 kilo. Gondášová si o tuto soupeřku řekla. Začátek ji patřil, ale to bylo vše, Krajčovič nabrala tempo a ve druhém kole její sokyně poznala bití, když byla třikrát počítaná a zápas jasně ovládla Krajčovič stylem T.K.O. „Konečně jsem mohla ukázat, co stále děláme na tréninku. Jeden úder jsem od ní cítila, ostatní jsem si pohlídala," byla spokojená vítězka.

Bleskurychlá akce, pár vteřin a dost. Lucia Szabová vyřídila Paulu Marčišovou

Denis Tripšanský vs. Michal Zátorský, který je dvanáctinásobným slovenským mistrem v boxu a má za sebou téměř 200 zápasů v ringu. Tohle byla bitva do 70 kilo, kde se od začátku na nic nečekalo. Tvrdost, kopy, takedowny a skvělá taktika, tohle byla cesta k výhře, kterou bral na body Tripšanský. „Nečekal jsem, že ty jeho plaváky budou mít takovou bombu, je to tvrdý bastard," usmíval se vítěz.

Ronald Paradeiser - Denis Farkaš a očekávaný souboj do 80 kilo. Favorit a outsider s velkým srdcem bojovníka. Tentokrát ale nestačilo, vyhrála hlava a taktická vyspělost soupeře. Na body postoupil do finále Paradeiser. „Věděl jsem, že ho ve druhém, třetím kole budu házet. Byl divoký, silný a šikovný, uvidíme se za dva týdny," připomněl vítěz boj ve slovenském finále.

Neporažená v thajském boxu a MMA Lucia Szabová a proti ní Paula Marčišová. A tohle byl výjimečný zápas. Kop na hlavu, koleno, loket. Szabová začala od první sekundy a po 22 vteřinách byl konec, když soupeřku uškrtila. V sále bylo ticho, tohle nikdo nečekal. „Samo mě překvapilo, že to takhle vyšlo. Nejrychlejší ukončení, jsem ráda. Jsem šťastná, že jsem v kleci a že mohu dělat, co mě baví," byla spokojená vítězka.

Vlastislav Čepo - Erik Tlkanec a očekávaná přestřelka do 90 kilo, která byla brutální a rychlá. Granáty od Čepa poslaly soupeře během necelé minuty třikrát do počítání a byl konec této show. Tlkanec si připsal poprvé v životě předčasně ukončený souboj. V sobotu vydržel 72 sekund, tohle byl expres. „Všichni mě podceňovali, že s ním nepůjdu do přestřelky, s každým půjdu, rád se biju. Šel bych i s Tysonem, i když by mě jednou ranou zabil, šel bych, mám to rád," byl po zápase nahecovaný jasný vítěz.

Hlavní duel obstaral v devadesátce Samuel Krištofič a Lukáš Eliáš. I tenhle zápas zažil rychlý a nekompromisní závěr. Skončil v úvodním kolem, když Krištofič v poslední minutě poslal Eliáše do trojitého počítání, protože ho drtivě přestřílel v postoji. „Super, super, zatancovali jsme si. Měl jsem štěstí, že mi tam něco padlo. Čeká nás balkánská vojna," připomněl vítěz dalšího soupeře, tím bude Čepo.

Pátý večer projektu Oktagon Underground je na programu v sobotu v Praze.