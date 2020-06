Procházkovým premiérovým soupeřem v UFC bude v červenci Oezdemir

"Měli jsme na výběr dvě možnosti. První, že půjdeme krok po kroku. Druhá možnost byla, že skočíme do první desítky, tuhle cestu jsme zvolili. V první fázi nám nabídli Thiaga Santose, ale s tím jsem nesouhlasil. Na start to bylo velké sousto. Vybírali jsme dál z první desítky, postupně jména vypadávala, protože se dojednávaly jiné zápasy. Nám se Oezdemir stylově hodně líbil. Na úvod to je výborný zápas," řekl v dubnu Sport.cz Martin Karaivanov, trenér a manažer českého zápasníka.