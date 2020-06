Nepočítám s extra výhodami. Tanec v UFC si chci užít, je nabuzený Procházka

Vítězství. Slovo, které Jiří Procházka často používá. K tomu zvedne ruku nad hlavu. Gesto, které k němu už roky patří. Rád by si ho střihl i po premiéře v nejprestižnější MMA organizaci světa UFC. Bojovníka z Jetsaam gymu Brno čeká 11. července zápas v Abú Zabí se Švýcarem Volkanem Oezdemirem. Souboj proběhne na ostrově Yas. "Těším se, beru to jako návrat do klece, kde jsem bojoval dřív. Jdu zpátky do oktagonu, užít si skvělý povrch, užít si svůj tanec, pohyb a ovládnout klec,“ řekl Procházka v rozhovoru pro Sport.cz.

Premiéru v UFC jste měl mít původně v srpnu v Dublinu, realitou je první polovina července na ostrově Yas. Je změna problém?

Mně to nevadí, jen jsme začali víc roztáčet kola.

Máte už informace o ostrově, co vás čeká na místě?

Tyhle věci ohledně tréninků a rozvrhů řeší Martin (Karaivanov, manažer a trenér). On s UFC komunikuje, on dává informace dohromady. Já jsem se na to ještě neptal, je mi to fuk.

Přišel jste o několik týdnů přípravy, v zahraničí jste nebyl...

Zatím ne. Jezdil jsem spárovat a ladit wrestlingové strategie do Prahy. Teď chci ještě vyladit pořádně přesnost a postoj. Jinak jsem připravený.

S kým jste v Praze trénoval?

Trénovali jsme s Milošem Petráškem, Michalem Martínkem, Arturem Omarovem, Karlos (Vémola) tam byl také. A pak ještě jeden takovej velkej silák. Většinou jsme jeli wrestlingové sparingy s lehkými údery.

Neměl jste typově podobné sparingpartnery jako je váš soupeř?

Kluci z Česka mi dokážou pořádně zavařit, když se na mně točí po minutě. Vždycky na mě nalítli, musel jsem na každého typově jinak a musím říct, že jsme se u Reinderse vždycky sešli a super. Za mě super, možná tam ještě pojedu.

Leden 2020. Jiří Procházka má jasno. V UFC ukážu, co ještě neviděli

Sport.cz

Premiéru budete mít na galavečeru UFC 251, kde budou také tři titulové zápasy, tohle vnímáte?

Tohle nejsou moje zápasy, ať si oni své užijí, já mám svůj zápas, na ten se soustředím.

Už víte, kam budete zařazen na kartě?

Nevím, někteří říkali, že bych měl být na hlavní kartě, ale nedivil bych se, kdybych byl i na prelims kartě. Jsem v UFC nováčkem, nepočítám s extra výhodami, UFC si drží v popředí své bojovníky, své hvězdy.

Po pěti letech v Rizinu budete mít zápas v UFC. Dělá to s vámi něco, více nad tím přemýšlíte, jste nervózní?

To asi přijde až v danou chvíli. Těším se, beru to jako návrat do klece, kde jsem bojoval dřív. Jdu zpátky do oktagonu, užít si skvělý povrch, užít si svůj tanec, pohyb a ovládnout klec. Jdu do něčeho, co mi bude příjemnější, než když jsem bojoval v Rizinu (v japonské organizaci probíhají zápasy v ringu). Teď už zbývá jen ukázat to, co chci.

Leden 2020: Jak slavil Jiří Procházka podpis do UFC, co je také ve smlouvě s americkou organizací?

Sport.cz

Před osmi lety jste začal v Česku, získal jste titul organizace GCF, poté jste se stal šampionem Rizinu, teď je tu třetí schod. Přemýšlíte dopředu, co je možné, nebo vás zajímá jen současný zápas?

Můj dlouhodobý cíl a sen je titul v UFC, to se teď začíná pomalu krok po kroku naplňovat. Vím a cítím, že ta chvíle přichází, teď to jen ukázat a krok po kroku se k tomu propracovat.

Volkan Oezdemir je sedmička polotěžké váhy UFC, čeká vás nejtěžší soupeř v kariéře?

Je do dobrý soupeř. Spousta lidí říká, že je tvrdej, já ho taky vidím jako tvrďáka, který vydrží, ale já u něj nevidím nic nepřemožitelného. Dívám se na něj jako na člověka, jak ho porazit, jak ho ukončit. Za tímhle jednoznačně půjdu.

Půjde také o test vaší hlavy, přecházíte do UFC, do Ligy mistrů MMA?

Asi ano. Určitě se proti tomuhle obrním, abych všechen případný nápor a neočekávané situace zvládl se svou čerstvostí, abych si udržel svého ducha a nenechal si rozhodit mysl.