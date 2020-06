Tvrďáci porovnají pěsti. Pětatřicet bojovníků od nich vyfasovalo knockout

Střet válečníků, kteří drtivou většinu svých bitev ukončili před limitem. Teď se postaví proti sobě. Jiří Procházka si v UFC odbude premiéru 11. července na ostrově Yas. Do svého devátého duelu pod americkou organizací vstoupí Volkan Oezdemir. Dohromady vyhráli 43 MMA soubojů, 35 jich skončilo výhrou K.O., případně T.K.O. „Nám se Oezdemir stylově hodně líbil. Na úvod to je výborný zápas," řekl po oznámení protivníka Martin Karaivanov, trenér a manažer českého bojovníka.

Teď už může Procházkův tým v Brně stříhat metr. Za měsíc vkročí do nejsledovanější MMA ligy světa. „Je do dobrý soupeř. Spousta lidí říká, že je tvrdej, já ho taky vidím jako tvrďáka, který vydrží, ale já u něj nevidím nic nepřemožitelného. Dívám se na něj jako na člověka, jak ho porazit, ukončit. Za tímhle jednoznačně půjdu," je odhodlaný sedmadvacetiletý Procházka.

Švýcar je o tři roky starší. V UFC si připsal pět výher a tři porážky. Nad jeho síly byli Daniel Cormier, Anthony Smith a Dominick Reyes. Tihle Oezdemira porazili ve třech po sobě jdoucích zápasech. Od té doby měl další dva pokusy a dosáhl na dvě výhry.

Procházka prohrál naposledy v roce 2015, od té doby drží sérii deseti výher, k tomu v japonské organizaci Rizin získal titul šampiona v polotěžké váze. Teď je ale jeho sportovním životem UFC. „Součástí smlouvy je i možnost titulového zápasu. Uvědomujeme si, že k tomu se musíme probojovat a nejdřív ukázat, co v nás je. My bychom to stejně ani jinak nechtěli. I tak je naším cílem titul v light heavyweight," odkryl Karaivanov část smlouvy.

Oezdemir naposledy bojoval v prosinci 2019, když porazil na body Aleksandara Rakiče. „Za tohoto soupeře jsem rád, je to kvalitní protivník, patří mezi pár nejlepších na světě. A tohle od UFC i od sebe očekávám. Tomuhle chci čelit, chci vítězit," klade si Procházka vysoké cíle před jediným Švýcarem, který kdy působil v UFC.

Muž s přezdívkou No Time hodně zápasů uzavřel v prvním kole. A to i v UFC. Mischu Cirkunova ukončil za 28 sekund, Jimi Manuwa s ním vydržel 42 sekund. Oba poznali K.O.

Procházka z 26 výher slavil 23 stylem K.O/T.K.O., k tomu přidal dvě submise. Ve výčtu je také třeba připomenout, že ukončil třiadvacet zápasů v prvním kole. Teď se mu ale postaví sedmička polotěžké váhy UFC.

„Pravda je, že Jirka má pověst i na mezinárodní úrovni, v Americe se mě na něj pár lidí ptalo, říkali, že vypadá dobře, má potenciál, takže to není tak, že bychom si my Češi říkali, super, máme tady našeho hrdinu, ale potenciál rozpoznávají i ve světě," okomentoval Procházkův přestup do UFC Viktor Pešta, druhý Čech, který v této organizaci bojoval.