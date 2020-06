Dámská volenka v kleci. Ve hře je československé superfinále

Kdo? Otázky, které budou zodpovězeny v sobotu při finálových zápasech na české straně pavouka v projektu Oktagon Underground. Mezi ženami ve váze do 61 kilo bude o československé superfinále bojovat Magdaléna Šormová a Tereza Bledá, která před dvěma týdny šokovala většinu bojové scény a udolala na body Lucii Pudilovou, veteránku UFC. Teď stojí před osmnáctiletou nadějí jedenatřicetiletá zápasnice, která není podle sázkových kanceláří favoritkou. „Na kurzy jsem nekoukala a je mně to asi jedno. I když být underdog má většina zápasníků a zápasnic stejně radši,“ je nad věcí Šormová.

Souboj dvou stylů. Zem vs. postoj. Magdalena Šormová udolala Terezu Dvořákovou

Co čekáte od českého finále, jde o souboj generací, mládí vs. zkušenost?

Líbí se mně diplomatické položení otázky, mládí vs. zkušenost. Věk mně nepřijde v tomhle zápase tak podstatný. Bude záležet na faktorech, jako jsou schopnosti, fyzická zdatnost, síla či taktika, zkušenost atd. No a na jejich vzájemném spolupůsobení. To, že se některé z nich občas pojí s určitým věkem, nemusí pak ale u konkrétních lidí odpovídat. Anebo zrovna tenhle faktor nemusí být ten rozhodující.

Před dvěma týdny se spíše počítalo, že bude finále Šormová - Pudilová, viděla jste to také tak?

Měla jsem k tomu spíš přístup v duchu - uvidíme. Navíc vyloženě počítat s vlastním vítězstvím vede spíš k podcenění situace, což se může člověku šeredně vymstít.

Senzace na české MMA scéně. Osmnáctiletá Tereza Bledá dokázala porazit Lucii Pudilovou.

Vy preferujete zem, to samé Bledá, ale v pravidlech Undergroundu se nedá tato část boje využít. Berete to jako problém se sobotní soupeřkou?

Ne, je to stejné jako proti jakékoliv jiné zápasnici. Stejně tak v normálním MMA nemůžu praštit soupeřku cihlou po hlavě, to jsou prostě pravidla a je jedno, kdo proti vám stojí.

Magdaléna Šormová po zápase s Terezou Dvořákovou „Doufala jsem, že si vyzkouším postoj, ale byla možnost takedownů, tak jsme je dávala. Jak vidím druhé semifinále? Přeju to oběma holkám, ale ráda bych se potkala s Luckou Pudilovou, i když Tereze přeju velký skalp." Tereza Bledá po zápase s Lucií Pudilovou „Chtěla jsem jet na jistotu, že vyhraju všechna kola a nenechám nic náhodě. Poprvé v zápase jsem zažila velký tlak, silné údery a dobré přiškrcení. Zápas šel víceméně podle představ, chtěla jsem se ještě více přestřelovat, abych si zlepšila striking, vychytala oko. Asi jsem šla moc hrrr do takedownů.“

Bledá Pudilovou házela, vy jste lehčí, bude mít soupeřka výhodu?

Možná drobnou, já mám zase díky menší výšce níže těžiště, takže se to tím vykompenzuje.

Taktiku na zápas neprozradíte, určitě máte ale něco nachystané...

Tak určitě... Anebo bych mohla odpověď využít a začít šířit dezinformace. Třeba příště...

Viděla jste ženské zápasy na druhé straně pavouka, co jste na ně říkala, kdo je favoritkou na Slovensku?

Viděla a jsem hodně zvědavá na zápas Krajčovič vs. Szábová. Kdo je favoritkou těžko říct.

Bleskurychlá akce, pár vteřin a dost. Lucia Szabová vyřídila Paulu Marčišovou.

