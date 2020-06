Seemanová sundala plavky a navlékla rukavice. Au, to je šikana, utíkala nakonec

Žádné počítání délek bazénů. Nadějná, krásná a teď už i odvážná česká reprezentantka v plavání Barbora Seemanová si poprvé v životě vyzkoušela sparing v kickboxu, kterému se věnuje dva roky. Do ringu se postavila s jedním z nejlepších českých boxerů. Do Kutil gymu ji přišel otestovat Vasil Ducár. „Au, tohle je šikana,“ smála se dvacetiletá účastnice letních olympijských z roku 2016. Smích ji ale přešel.

Doplňkový sport jednou týdně pro zlepšení dynamiky a vytrvalosti. Odlišné zapojení svalů proti kilometrům naplavaným v bazénu. Seemanová dala na doporučení a začala poznávat kickbox, absolutně odlišný sport.

„Tréninky mám každé úterý. Je to těžký, je to něco jiného než ve vodě. Jsem zpocená, odcházím mrtvá, klepou se mi ruce, nohy, o to větší zábava to ale je. Jak to úplně neumím, chci se zdokonalovat, navíc zapomenu i na plavání. Chytlo mě to," usmívá se plavkyně, která se po měsících dřiny dočkala i uznání. „Některé rány prý ode mě i bolí, už se ani tolik nebojím, jsem i uvolněná."

Údery, kopy, kombinace, do které se většina holek nežene. Stejný pohled měla i Seemanová, teď má jiný názor. Navíc se může vybít, když je potřeba.

V první sparingu v životě se proti ní postavil Vasil Ducár, který v dětství plaval, bazénem proplouval deset let. Lásku, štěstí a úspěchy tady ale nenašel. Zkusil fotbal a skončil u bojování. Teď lehce poškádlil ve velkých rukavicích Seemanovou.

„Poprvé jsem dostávala rány, to byla novinka. Když mi řekl, že se mám krýt, že mě kopne... Nejsem zvyklá dostávat rány, ještě je ve mně strach rozdávat rány. Když po mně Vasil chtěl, abych ho kopla do břicha, do nohy, k tomu mám respekt. Trochu bolestivý to bylo, ale Vasil byl na mě hodnej, dost mě šetřil. Kdyby to tak nebylo, tak mě v ringu zmaluje," zhodnotila plavkyně první sparingový střet.

Plavkyně Barbora Seemanová.

Toyota ČR

Seemanová byla vytažena z vody a hozena do ringu. Každý, kdo poprvé pocítí rány a nějaké chce rozdat, zjistí, že je všechno jinak než při sledování televize. „Byl to zábavný trénink, ještě tam nějaké rezervy jsou. Snažila se, koordinačně je na tom dobře. Nedostal jsem, netrefila mě, takže nevím, jakou má ránu," usmál se Ducár, který zápasí v MMA, K1 a boxu. Může tedy porovnávat specifika jednotlivých disciplín bojových sportů. Na vlně popularity se nyní veze boj v kleci - MMA.

Vasil Ducár před boxerským tréninkem.

Martin Kabát

„Prvopočátkem MMA bylo ukázat, který styl je nejatraktivnější a nejúčinnější. Až teď se začali specializovat fighteři přímo na MMA. Nemá cenu řešit, co je těžší. Nemůžeme říct, že boxování je těžší než plavání, všechno je náročný, když do toho dáte 100 %," je přesvědčený třicetiletý bojovník, který by nebyl nadšený, kdyby se jednou jeho dcera zamilovala do bojových sportů.

Tohle řešit zatím nemusí, nyní plánuje své bitvy. Na podzim by se měl představit na galavečeru Heroes Gate, šance je i na zahraničí. Ještě dříve se ale představí v kleci v projektu Oktagon Underground, kde si střihne zápas v malých rukavicích. V sobotu se mu postaví Jakub Benko, který v pyramidě nestačil na Samuela Krištofiče. „Oktagon mi dal nabídku, naskočím do superfightu. Těším se," potvrdil duel Ducár.