Chci být nejmladší zápasnice UFC, přeje si Bledá, která sekla Pudilovou. Dnes ji čeká další výzva

Jaké byly dva týdny po zápase s Lucií Pudilovou?

Nic se v podstatě nezměnilo. Jen to, že po zápase normálně odpočívám, teď jsem zůstala v tréninkovém tempu. K tomu dost přibyly rozhovory, na to nejsem moc zvyklá.

Kolik jich bylo?

Hodně.

Za týden více než za celý život?

To určitě (smích).

Počítám, že chcete vyhrát nad Magdalénou Šormovou. Napadlo vás, že se vám může během dvou týdnů změnit zápasnický život. Můžete porazit dvě nejlepší české bojovnice MMA?

Je to obrovská šance, a jsem za to fakt vděčná. Normálně bych se k takovým soupeřkám dostávala v řádu let. Tohle je skvělý koncept.

Nemotá se vám z toho hlava?

Ne, to ne. Všechno beru jako předtím. Věřila jsem, že porazím Lucku, z toho jsem měla obrovskou radost a teď tu je Magda.

Jaké byly reakce na vaši výhru?

Přišlo hodně gratulací, ale vše zůstává při starém. Odepisovala jsem lidem asi pět hodin, zažila jsem zábavnou neděli po zápase. Potěšila mě také gratulace od Macha Muradova.

Zaznamenala jste třeba reakci od potencionálních partnerů, sponzorů?

Přišla mi nabídka od produktů CBD, což se mi dost hodí. Firma se ozvala sama od sebe, takže z toho mám radost.

Jak vidíte zápas se Šormovou?

Magda je úplně jiná než Lucka, ona je zemařka, wrestlerka, je menší, lehčí. Podle postavy na tom bude dobře asi i silově.

Zeptám se naivně, jaká je taktika do zápasu?

(smích) Neřeknu.

Máte před sebou asi šestadvacet hodin do finále, jste nervózní?

Cítím se skvěle, dodělám váhu, ráno si zastínuju a těším se na večer. Po vážení budu natěšená a nic jiného už mě nebude zajímat.

Dáte noc před zápasem oblíbené počítačové hry na relax?

Asi si ještě něco zahraju. Večer mě baví hrozně hrát. Hlavně teď, když chodím spát dýl, abych měla upravený režim kvůli zápasu. Když jsem teď unavená, večer už neuklízím, sednu k počítači a hraju.

Kolik máte vůbec tréninků týdně?

Záleží, jestli jsem v přípravě do zápasu. Maximálně patnáct týdně. Teď jsem do toho musela šlápnout, nebylo tolik času.

Probírali jste s trenérem André Reindersem vaši budoucnost?

Mám jisté cíle, ty má většina zápasníků. Teď se ale soustředím na blízké mety. Momentálně to je pyramida, pak uvidíme, jakou dostanu smlouvu na MMA zápasy.

Počítáte, že přijde kontrakt od Oktagonu?

Doufám v to, pak by se mi líbil titul ve váze do 61 kilo.

A co zápas s Lucií Pudilovou v MMA?

Určitě by to mělo ještě vyšší cenu, pokud by byla výhra zapsaná v profesionálních statistikách. Nebudeme si nic nalhávat, Lucka je velice dobrý skalp. V MMA je zem, a to je moje doména, to by bylo pro mě lepší.

Je vám osmnáct, nemáte ještě ani jeden profesionální zápas. V boxu i v amatérkách jste neprohrála, v Undergroundu také ne. Přesto se musím zeptat, co UFC?

To je ten nejvyšší cíl, kde chci být co neúspěšnější, ale je to ještě dlouhá cesta. Nemám ještě ani žádné profi zápasy.

Nemáte, ale podle výsledků asi něco umíte, ne?

(smích). Snažím se do sportu dávat všechno, věřím, že se mi to vrátí.

Kdy se vidíte v UFC?

Nevím, ale chtěla bych být nejmladší zápasnice, která se tam kdy dostala. (Maycee Barberová debutovala v UFC v jedenadvaceti letech). Mám ještě asi tři roky, to je dost času.

Pojďme k nejbližšímu zápasu, co když v sobotu večer prohrajete?

Nad tím nepřemýšlím, nepřipouštím si to.

Dobře, je neděle ráno, a stalo se to. Změní se něco ve vašem životě?

(smích). Nic se nezmění. Zápas nejde do statistik a Magda je skvělá zápasnice. Hodně lidí mi nevěří. Zažila jsem to s Luckou, prý se špatně vyspala, byla nemocná, nešla do toho. Mně je osmnáct, opět nemám co ztratit.

Vadí vám, že vám někteří lidé nevěří?

Ani mě to neštve. Někdo napíše, že nevěří, po zápase napíše, že celou dobu fandil, tak se jen usměju. Někdo píše nesmysly, někdo záměrně píše hejty, ale to jsou sociální sítě, s tímhle musí zápasník počítat.

Bylo něco přes hranu, co se vás už dotklo?

Docela mi vadí narážky na doping, na hlas, na moji orientaci, i když u každého mého zápasu stojí vedle mě přítel. Tohle se mi dost nelíbí.

Takže narážky, že berete steroidy a kvůli tomu máte hlubší hlas?

Jo, jo. Lidi, kteří mě znají od malička, vědí, že mám hlubší hlas. Předtím jsem se dost věnovala posilovně a silovým sportům. Ať si říkají, co chtějí, na testy můžu jít kdykoliv.

Jde s takovými lidmi bojovat, chcete vůbec?

Nechávám to být, jen mi to vadilo po zápase s Luckou, když lidi psali, že jsem vyhrála díky steroidům, přitom to nemá žádnou souvislost. Několikrát jsem už říkala, když mi ty testy někdo zaplatí, klidně dám krev, načůrám, je mi to jedno.