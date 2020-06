V Praze zazářila kometa, výstavní K.O. za 63 sekund a divoký tanec stokilového ranaře

Finalisté české strany pavouka projektu Oktagon Underground už mohou myslet na československé superfinále. V sobotu bylo opět na co koukat. Nejdříve organizátoři nabídli pět super fightů, poté přišlo pět soubojů, kde šlo o nejlepší české zápasníky podle pravidel podzemí. Drtivý tlak předvedl Matěj Peňáz, za 63 sekund si připsal K.O. Ve váze do 100 kilo určoval pravidla Daniel Škvor. Tadeáš Růžička dal za vyučenou soupeři, který si myslel, že je favorit. Do finále se probil také Leo Brichta a Tereza Bledá, která během dvou týdnů přepsala historii. V osmnácti letech porazila nejdříve Lucii Pudilovou, nyní Magdalénu Šormovou.

Večer v klubu Epic rozjel Stanislav Mašek a Ivo Crhák ve váze do 90 kilo. Oni dva otevřeli pět super fightů. Zahajovací duel se dostal jen do druhého kola. Crhák našel zbraň, kterou soupeře zničil, kopal mu lowkicky na pravou nohu, na které Mašek nemohl po chvíli stát a bylo tu T.K.O. „Jsem malej, musím využívat tu hrubou sílu, kterou v nohách mám a dneska se to vyplatilo," byl spokojený vítěz.

Tomáš Mazal - Bernard Plavec a opět šlo o dva zápasníky ve váze do 90 kilo. I zde došla bitva do druhého kola. V čase 2:43 byl konec. Plavec využil kempu v Thajsku a klinčoval, trefoval, k tomu přidal kolena a tahle kombinace rozhodla. Plavec se dlouho držel, ukázal srdce, rval se, ale na výhru nedosáhl. Ještě v kleci ho musel zkontrolovat lékař, nakonec odešel po svých.

Tah na jednu branku a suverénní vítězství Daniela Škvora. V zápase těžkotonážníků vyřídil Martina Horského

Sport.cz

Tereza Dvořáková a Paula Marčišová, československý duel do 61 kilo, kde nebylo pochyb o vítězce. Jednoznačně ve všech kolech dominovala Dvořáková s přezdívkou Vepřoun. Marčišová před týdnem v pyramidě vydržela 22 sekund, v sobotu prohrála na body. „Hodně spravená chuť, jsem ráda, že se mi povedl reparát," byla spokojená vítězka, která před čtrnácti dny nestačila na Magdalénu Šormovou.

Výprask. Jakub Dyk řekl, že je favorit, ale pohořel. Tadeáš Růžička mu nedal šanci.

Sport.cz

Ve váze do 75 kilo se představili Jan Pajtaš a Jozef Janotík. Pajtaš začal ve velkém stylu, soupeř byl v prvním kole dvakrát počítaný a klakson po úvodních třech minutách ho zachránil, přežil. Tuhle boxerskou nadílku ale nezvládl. Nakonec odbojoval i další dvě kola, jenže k výhře měl daleko. Pajtaš přidal kopy, strhy a bodové zápas zvládl bez problémů. „Ty kráso, už jsem myslel, že to nedopadne. Jak se říká, do třetice všeho dobrého," byl spokojený vítěz, který předchozí dva duely v Undergroundu prohrál.

Příběh Popelky pokračuje. Tereza Bledá získala skalp další ostřílené zápasnice, Magdalény Šormové

Sport.cz

Adrián Bartl a Petr Bartoněk, tady se šlo váhově o patnáct kilo výše. Po devíti minutách si oba vysloužili potlesk. Bartl chtěl bojovat v postoji, soupeř volil strhy, těch předvedl okolo dvaceti a tahle aktivita ho dovedla k výhře. „Absolutně nic jednoduchého. Adriane, ty jsi neskutečně silnej, naházet tě bylo neskutečně těžký. Když jsem dostal první lowkick, myslel jsem, že jsem zemřel, ale nezemřel jsem," zafilozofoval si unavený Bartoněk.

První finále projektu Oktagon Underground odstartoval Daniel Škvor a Martin Horský a jejich souboj do 100 kilo. Podle předpokladů nedošlo na tři kola. Ve druhém kole bylo hotovo, protože tenhle tanec v oktagonu měl jasného krále. Po druhém počítání rozhodčí duel ukončil, Horský už neměl sílu bojovat a Škvor se stal prvním finalistou superfinále. „Překvapil mě, že přežil první kolo," usmál se Škvor.

Matěj Peňáz - Jakub Klauda a kategorie do 90 kilo a tohle byl kvapík, kde český bojovník kickboxerské organizace Glory nenechal nic náhodě. Konec si připsal za 63 sekund. Vítězné K.O. pro Peňáze, který pustil své ruce do světa, aby ničily. A stalo se. „Hned jsem ucítil, že jsem trefil bradu, tak jsem do toho šlapal," usmál se vítěz a další účastník superfinále.

Tadeáš Růžička vs. Jakub Dyk a bitva do sedmdesátí kilo. „Jsem favorit," řekl před zápasem Dyk. Po necelých pěti minutách se ukázalo, že šlo o troufalost. V prvním kole se dvakrát dostal do počítání, rozhodčí ho napomenul, že nechtěl bojovat, během tří minut byl lovenou zvěří. Ve druhém kole se nic nezměnilo a rozhodčí duel ukončil pro nadvládu Růžičky, který soupeři ukázal, kdo byl favorit. „Nevěděl jsem, co od něj čekat. Trochu jsem hulil v prvním kole, ale tohle je zápas," byl spokojený Růžička.

Tereza Bledá a Magdaléna Šormová, souboj do 61 kilo. První před čtrnácti dny porazila Lucii Pudilovou a na české bojové scéně se zatřásla země. Teď se proti ní postavila další zkušená zápasnice. Šormové patřilo první kolo, další dvě si urvala už osmnáctiletá naděje, která během dvou týdnů porazila dvě nejlepší české MMA zápasnice. „Zrodila se hvězda," glosoval výhru trenér André Reinders.

Leo Brichta a Matouš Kohout, hlavní duel a boj do 80 kilo. Vyrovnaný střet, kde se Brichtův roh po třech kolech připravoval na extra round, nebyl si jistý výhrou, nakonec bylo jasno, na body prohrál Kohout. „Matouš je těžkej kohout. Já jsem v tomhle sportu relativně nový proti němu. Věděl jsem, že to bude těžký. Nebyl jsem pod tlakem, spíš Matouš musel být pod tlakem," řekl po výhře Brichta.

Šestý večer projektu Oktagon Underground se uskuteční v sobotu na Slovensku, zde vzejdou finalisté pěti váhových kategorií pro československé superfinále.