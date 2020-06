Zapomeňte na štípanou a rány pěstí. Tohle bude šachová partie bojovníků MMA

Souboj těžkých vah. Tentokrát bez rukavic a bez úderů. Bývalý český zápasník UFC Viktor Pešta v pátek poměří síly v grapplingu s Iljou Škondričem, zástupcem slovenského MMA. Oba si střihnou superfight na akci Choketopus Grappling Challenge: Zachraň svůj klub! Šestnáct vyznavačů boje na zemi ve váze do 77 kilo a k nim dvojice, která bude mít přilbižně o čtvrt metráku více. Akci je možné sledovat přes placený přenos na kanálu choketopus.tv. „Věřím si jako před každým zápasem. Šel jsem do toho s pocitem, že musím vyhrát, je to trenér, který ukončil kariéru, prohrát by byla ostuda, pak se ale vyrojily kurzy, internetoví odborníci, kteří favorizují Ilju, tak nevím,“ řekl Sport.cz Pešta.

Je to trenér, který ukončil kariéru. Kdybych prohrál, byla by to ostuda, tuší Viktor Pešta

Kde vznikl nápad na tento nečekaný souboj?

Oslovil mě Martin Stehlík z Choketopusu. My jsme tuhle možnost řešili už několikrát. Měl jsem jít na podzim, ale po O2 areně jsem nemohl, když jsem měl zlomenou čelist. Teď nic nemám, takže jsem rád, že si můžu zase zasoutěžit.

Jde o zpestření MMA tréninků?

Trochu. Beru to také jako zápas nanečisto, protože se vracím po zranění. Vyzkouším zase zápasovou nervozitu, adrenalin, ale ne v úplně ostrém zápase, jde o pozvolný návrat, což je super. K tomu se přinutím trénovat trochu jinak, zlepším práci na zemi. V MMA se často uspokojím, že udělám pozici a bouchám, tady budu muset být více kreativnější, více přemýšlet.

Soupeřem je zápasník MMA Ilja Škondrič, velmi známé jméno na Slovensku. On je o 11 let starší, co o něm víte?

Viděl jsem jeho zápasy v MMA, v graplingu jsem nic moc nenašel. Hledal jsem, snažím se k zápasu přistupovat seriózně, ale nenašel jsem. Viděl jsem hlavně jeho patovky. Takhle porazil Víťu Mrákotu, v jiném zápase se o patovku několikrát pokoušel. Podíval jsem, jak do toho nastupuje, z jakých pozic do nich chodí, abych byl připravený. Tohle neradno podceňovat. On má hnědý pásek, já nemám žádný, ale i tak se tahám na tréninku s černými pásky, takže do zápasu nejdu s tím, že bych se něčeho děsil.

Vy máte už jeden graplingový turnaj za sebou, že?

To bylo před deseti lety, to jsem ještě neměl ani jeden profi zápas v MMA. V Mladé Boleslavi jsem skončil třetí, i když v semifinále jsem neměl prohrát, ale na to se historie neptá.

Když se k vám hledal soupeř, uvažovalo se, že by mohl proti vám nastoupit olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. Proč tahle varianta padla?

Tenhle zápas by se mi hodně líbil. Myslím, že by dával smysl i hlediska, že Lukáš přišel o olympiádu, nemá asi pořádně co na práci. Šlo by o zajímavé srovnání stylů, úplně z jiného soudku, ale nedopadlo to. Co vím, účast mu zakázal svaz, takovou informaci mám od Martina Stehlíka, který tuhle možnost řešil. Mrzí mě to, moc to nechápu, ale mají takto nastavená pravidla.

Choketopus Grappling Challenge: Zachraň svúj klub! Koronavirus změnil svět. Velká část BJJ tělocvičen v ČR se dostala do existenčních problémů a my jsme se rozhodli jim pomoci.

Přemýšlel jste nad tím, proč tahle varianta nedopadla?

Z hlediska zranění se může něco stát na tréninku tak i při grapplingu. Pokud vím, svazu vadilo, že jsem MMA zápasník, nechtějí se s tímto sportem spojovat, že to není v souladu s jejich sportovním kodexem. Mrzí mě to hodně, byl jsem natěšený. Myslím, že by to hodně lidí zajímalo, více by se mluvilo o judu, došlo by na porovnání stylů. Sám jsem byl zvědavý, jak by to vypadlo. Pokud on jako šampion má určité povinnosti vůči svazu, tak nemůže říct, že na ně kašle, z jeho strany to chápu.

Judista Lukáš Krpálek

Po pátku bude zase v hlavní roli MMA, jak to je s vašim dalším zápasem?

Rád bych zápasil v září v O2 Universum pod Oktagonem, ale nic zatím není potvrzené.

Co vaše sanice, kterou vám v listopadu zlomil Michal Martínek, ta už je na 100 % v pořádku?

Doktor mi posvětil, že ji mohu zatěžovat naplno, vše je srostlý, pevný. Občas mě trochu brní, protože jsem měl porušený nervy. Třeba když si čistím zuby.

Už jste šel sparingy?

Relativně jo, šel jsem s Kubou Bělem, on není úplně moje váhovka, ale docela jsme šli naplno a bylo to v pohodě, ani jsem na zranění nemyslel. Nemyslím si, že mě tohle bude omezovat.

Jak plánujete MMA kariéru dále?

Zatím neplánuji, rád bych se ještě podíval do světa. Nechci říct, že by Oktagon nebyl pro mě dobrej, ale myslím, že bych na to ještě měl. Patrně v polotěžký váze. Teď jsem ale tady, a na to se soustředím.