Jágr si nenechal ujít premiéru a vyrazil na zápasy v kleci. Soupeř byl neuvěřitelný tvrďák, přiznal Kincl

„Velká spokojenost, super premiéra. Vyzkoušel jsem si spoustu nových věcí, které budu moct přetáhnout do MMA. Soupeř byl neuvěřitelný tvrďák," zhodnotil boxerskou premiéru Kincl.

Poskládaná karta, která bavila, i když nešlo o jména, na které se stojí netrpělivě fronta, když jdou lístky do prodeje. Žádné velké taktizování, po koroně byl hlad po zápasech, také jich většina skončila před limitem. Premiéru nové organizace sledovalo na pětset diváků, více se jich do Nákupního centra Oáza v Kladně nevešlo. Na poslední tři zápasy přišel také Jágr.

Oba chtěli urvat výhru. Tomáš Bolo ani Daniel Brunclík se nedočkali. Tohle byla remíza.

Sport.cz

Mezi nesledovanější fighty patřil MMA zápas mezi Danielem Brunclíkem a Tomášem Bolem ve váze do 84 kilo. Vyrovnaný zápas, kde v poslední sekundě Bolo hodil Brunclíka. Oba dokázali trefit, oba se přetahovali u klece, ale jako vítěz neodešel ani jeden, rozhodčí viděli tento duel jako remízový.

Hlavním tahákem byla boxerská premiéra zápasníka MMA Patrika Kincla, kterému se postavil ve váze do 90 kilo Martin Valenta.

Hronek si vzal na tento zápas Kinclovo triko, občas k němu totiž chodí trénovat. Povzbudit hradeckého bojovníka přišel také Jágr. „Já vím jednu věc, určitě by mi to pomohlo, ale v mých letech se už nikam netlačím. Já už to spíš dohrávám," nenechal se Jágr přemluvit k tréninkům MMA. „A trénovat pro relax? Takový trénink jsem ještě neviděl," usmál se osmačtyřicetiletý nejproduktivnější Evropan v NHL.

Valenta ve dvojáku a Kincl s přední vpředu a zadní připravenou trefit. Taktika oko vidí. Roky v MMA v sobě Kincl ale nedokázal na čtyři kola pohřbít. Někdy tlačil soupeře na klec, jindy se ho téměř pokusil hodit na zem, což rozhodčí ocenil komentářem „Žádný takedowny." „Upřímně mě to štve, že jsem nebyl úplný profesionál, bohužel to tam ulítlo. To je ten zlozvyk, ale nehodil jsem, jen náznak, včas jsem to zastavil," usmíval se Kincl. „Je to obtížný, ten zápal, který má v boji a najednou si uvědomit, že to není MMA ale box, je asi těžký, ale zvládl to výborně," pochválil Jágr Kincla.

Ten ve třetím kole přidal, prošlo mu pár zvedáků a přitvrdil. „Už to půjde, už sis na něj sáhnul. Pojď blíž," slyšel Valenta radu, jenže ta mu nepomohla, v tomhle zápase vydržel, ale k výhře měl daleko.

Poslední kolo potvrdilo, kdo v tomhle souboji vládne. Kincl poslal i pusu trenérům, tak si věřil, což bylo vidět i na jeho pohybu. Boxerskou premiéru zvládl bez větších potíží.

„Přišel jsem pozdě, měl jsem v Praze jednání, takže jsem neviděl všechny zápasy, ale ty, co jsem viděl, tak byly dobrý, výborný. Patrik bojoval a vyhrál, takže byl výbornej. Kvůli tomu sem všichni přišli. Já jsem ho poznal osobně před dvěma lety v Las Vegas, když jsem tam trénoval, takže jsem mu fandil," prozradil Jágr.

Plánem nové organizace je pořádat čtyři až šest turnajů do roka. Kdy bude další, záleží na vyhodnocení kladenské premiéry. „Byl jsem hodně v zákulisí, ale podle reakcí super. Doufám, že se nám naše vize do budoucna vydaří," zhodnotil večer Kincl z pozice jednoho z organizátorů MMAsters League.