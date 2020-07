Očekávaná řežba zrušena! Hlavní bitva o životní úspěch bude v dámské režii

„Mám špatnou zprávu, jsem nucen odstoupit ze supefinálového zápasu. Jedná se o zranění levé ruky, kdy jsem přes bolest nemohl boxovat. Po konzultaci se třemi lékaři mi bylo řečeno, že se jedná o poškozenou chrupavku. Zdraví mám jen jedno, kariéru mám ještě před sebou. Chci se omluvit mému soupeři, který se na zápas připravoval. Těšil jsem se na něj, doufám, že se zápas ještě někdy uskuteční," zveřejnila organizace OKTAGON MMA Peňázovo prohlášení. Peňáz má smlouvu v prestižní kickboxerské stáji Glory.

Duel s Čepem byl vyhecovaný už několik dní. Jak už to bývá, proběhla přestřelka přes sociální sítě. Peňáz napsal, že si myslí, že Čepo užívá „čokoládu" na zvýšení výkonu. Slovák toto nařčení odmítl s tím, že si myslel, že je Peňáz férový, ale ukázal spíše falešný americký úsměv. „O to větší mám chuť do zápasu nastoupit, přeju ti hodně štěstí a zdraví," napsal Čepo před deseti dny na sociální sítě.

Ničitel. K.O. za 63 sekund. Matěj Peňáz se s Jakubem Klaudou nepáral

Jenže zdraví nevydrželo a slovenský tank přišel o bitvu, která mohla klidně skončit po pár sekundách. Když tihle dva přesně trefí, více už není většinou potřeba. „Jsem naštvaný, na zápas jsem se těšil, ale i tohle k tomu patří. Můj názor je, že když Matěj věděl, že má problém s rukou, mohl poslední týden dávat pozor a nechat ji odpočinout. Mohl se soustředit na kopy a fyzičku. Za týden by toho stejně moc nenatrénoval. Nebudu na něj házet špínu, ani ho urážet, že je to posera atd., jako to udělal on před týdnen," reagoval na zrušený duel Čepo.

Neuvěřitelná štípaná! Vlasto Čepo porazil v prvním kole Patrika Jevického

Vítěz slovenské části pyramidy porazil ve finále Samuela Krištofiče. Impozantní řežbu předvedl s Patrikem Jevickým. V sobotu ho měl čekat český finalista. "Měl jsem také problémy s kolenem, ramenem, chodil jsem na fyzio celý týden. Na superfinále jsem byl připravený i přes zdravotní problémy, aniž abych to dával najevo. Matěj odstoupil, protože nebyl schopný boje," reagoval na zrušený duel Čepo.

Zápasová karta má nyní deset příběhů. Hlavním a rozlučkovým duelem Undergroundu se stane souboj Lucie Szabové a Terezy Bledé, která se prodrala k tomuto zápasu přes Lucii Pudilovou a Magdalénu Šormovou.

Senzace na české MMA scéně. Osmnáctiletá Tereza Bledá dokázala porazit Lucii Pudilovou

"Vyhrát takhle nabitou pyramidu by byl brutální úspěch a dodalo by mi to sebevědomí," nechala se slyšet Szabová. „Mám dost cenné skalpy, věřím, že se mi to povede i potřetí," reagovala Bledá. Dvě sebevědomé bojovnice, ale jen jedna může být královnou podzemí.

Kromě finálových soubojů je na kartě dalších šest dalších zápasů, ve kterých se představí také David Kozma, Magdaléna Šormová, Jan Malach a Jakub Bahník. Celý galavečer je možné sledovat na placeném kanálu oktagon.tv od 19 hodin.

Bleskurychlá akce, pár vteřin a dost. Lucia Szabová vyřídila Paulu Marčišovou

