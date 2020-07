Čtyři šance na českou korunovaci. Slávu chtějí ale také Slováci

Bledá bojuje ve váze do 61 kolo. Růžička zatím proplouvá bez porážky v sedmdesátce, Kohout reprezentuje osmdesátku a Škvor je bijcem v metrákové divizi.

Daniel Škvor

Když se hlásím do takového turnaje, počítám, že půjdu až do finále, to je jasný. Překvapivě první kolo, který jsem přešel nejlehčeji, jsem měl hodně dobého zápasníka Jana Gottvalda. Tam jsme se trochu báli, že nezvládneme přechody, že půjde na mě ve stylu MMA, že bude házet, to se mu ale nepovedlo a hladce jsme prošli. Ve druhém zápase jsem měl mít oříšek, ale ten odstoupil (Melvin Mané). Náhradního soupeře Martina Horského jsem přešel taky hladce a je tu superfinále. I kdyby se soupeři nezranili, myslím, že by šlo o stejnou cestu. V téhle váze to je tu můj rybníček. V superfinále mě čeká Ivan Bartek. Dá se říct, že jsme kamarádi, ale s tím nemám problém, tohle beru jako profesionální sport. Pípne gong a jdeme se rozštípat, po zápase je všechno v normálu.

Matouš Kohout

Do Oktagan Undergroundu jsem se přihlásil s tím, že chci vyhrát. Věřil jsem a stále věřím ve vítězství. Rony Paradeiser je mladej, talentovanej a ambiciózní zápasník. Jeho plusy jsou otočený střeh a dlouhé ruce. Já jsem naopak zkušený zápasník, silově a kondičně skvěle připraven! Hlava už říká, že je toho dost, tělo je ještě ok a drží, ale náročný to je. Jsem rád, že v sobotu je závěrečný boj.

Tadeáš Růžička

Na začátku jsem říkal, že tu pyramidu jdu vystřílet, musím sem svoje slova doručit. Marco Novák je vysoký thajboxer, ale jediná jeho výhoda je, že má dlouhý končetiny. Já mám zase dovednosti a brutální sílu, kterou ho zlomím. Celý projekt je fyzicky i psychicky náročný, dávám se celý dva týdny dohromady a každý večer myslím na dalšího soupeře. Peníze jsou v tomhle turnaji velký bonus, mně jde ale o respekt a další příležitosti v kariéře.

Tereza Bledá

Počítala jsem i s možností, že po prvním zápase nebudu moct nastoupit, když jsem viděla, jak Lucie Pudilová zdemolovala některé soupeřky. Po každém duelu jsem také počítala, že může přijít zranění. V superfinále jsem ale doufala, teď ho chci vyhrát. V Brně mám zkušenou thajboxerku Lucii Szaboou, která je novou hvězdou z MMA výzvy. Zdá se být docela komplexní, takže to bude výzva.

