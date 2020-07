Jak Popelka vybojovala třetí výhru a stala se královnou. Legendární pohádku přitom nikdy neviděla

Bitvu o královnu zvládla s vypětím všech sil. Tereza Bledá prošla i třetí zkouškou v projektu Oktagon Underground. Od organizátorů získala přezdívku Popelka, to když utrhla v kleci poslední oříšek v podobě třetí výhry za devět týdnů. V sobotu v Brně porazila v československém superfinále Lucii Szabovou. Souboj ji tak vyždímal, že potřebovala po duelu dvacet minut na odpočinek, aby zvládla rozhovor. „Byla to tvrdá bitva, poprvé jsem si vyzkoušela přestřelky."

Nyní můžete slavit, ale jak blízko bylo zrušení zápasu kvůli zdravotním problémům?

Minulý týden jsem si zablokovala krk, vůbec jsem s ním nemohla hýbat. Upřímně jsem si myslela první tři dny, že určitě nenastoupím, že to budu muset odvolat, ale mám skvělý tým, který se o mě úžasně postaral. Měla jsem doktory, fyzio, zahojili mě.

Byl zápas se Szabovou pro vás nejtěžší v kariéře?

Každý z posledních tří zápasů mě dostal do chvíle, kdy to bylo nejtěžší. U Pudilové to bylo jedno škrcení ve stoje, s Magdou jsem ztrácela první kolo, teď se Lucie nevzdávala a jela všechny kola naplno. Poslední zápas byl asi fyzicky nejtěžší.

Jak jste vnímala zápas v jeho průběhu?

André (trenér Reinders) mi říkal, že první dvě kola jsem vyhrála, taky jsem to tak cítila. V posledním jsem chtěla trochu zpomalit, že tam nenalítnu jako v prvním, protože jsem to chtěla strašně ukončit, když všichni z týmu zápasy ukončili (Malach, Škvor, Růžička si připsali K.O.) a já zase ne (smích). Ve třetím kole jsem si nechtěla do ničeho nalítnout.

Jak vidíte svoji budoucnost po takovém úspěchu?

Konečně se vrhnu do profi a doufám, že se mi tam bude dařit stejně. Nabídky zatím asi nejsou, tedy kromě jednoho zápasu v září, ale tam to je ještě otevřený.

Myslíte organizaci OKTAGON MMA?

Jo, bavili jsme se o tom, ale ještě nemám nic potvrzené.

Tři zápasy, ani jeden není zapisován do statistik, stále se cítíte jako amatérka, protože oficiálně nemáte žádný profesionální zápas?

Popravdě docela jo.

V týdnu před zápasem jste dala na internet negativní test ohledně možného užívání zakázaných látek, proč jste se rozhodla pro tento krok?

Když čtete po dvou zápasech a před třetím všechny komentáře, kde pomalu 60 % je o tom, že jsem na steroidech, tak to vás štve. Nikdo nechce uznat, že bych mohla něco trochu umět. Hledají za tím jiný věci, třeba, že Lucie Pudilová nebyla ve své kůži, Magda Šormová je jiná váhovka, nevím, co si najdou tentokrát.

Co vám vše dal tento projekt?

Rozhodně zkušenosti, které určitě využiju. Cítím, že tam bude i zápasové srdíčko, nevzdávám se. Dvakrát jsem se v zápase dostala do nesnází, nejen v tomhle, ale také ve druhém, ale dostala jsem se z toho.

Porazila jste Lucii Pudilovou, Magdalénu Šormovou, teď Szabovou, se kterou byste si chtěla dát i klasický MMA zápas?

Tohle teď neřeším. Upřímně jsem taky doufala, že bych mohla dostat nějaké zahraniční soupeřky, abych se mohla posouvat, když jsem teď zápasila se třemi Češkami. Docela bych chtěla zahraniční soupeřku.

Neměla byste motivaci?

Motivace je vždycky, není to jen porazit jednoho daného člověka, zároveň každý má různý styl a tím z toho můžete hrozně získat.

Co budete dělat v nejbližších dnech?

Když budu moct chodit, půjdu se psy. Pokud ne, budu jíst a hrát hry (smích).

Máte chuť oslavovat?

Jo, určitě. Já vlastně nikdy nic neslavím, neslavila jsem ani osmnáctiny, ale tohle je zatím můj největší úspěch v životě, to bych ráda oslavila.

Od organizátorů jste získala přezdívku Popelka, jak se vám líbí?

Furt se mi nelíbí, pořád ji překousávám (smích). Nevím, jak to ke mně jde, já na princezny nikdy moc nebyla. Popelku jsem ani nikdy neviděla.