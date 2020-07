Procházku čeká drsňák, kterému je dobře, když se může porvat

„S Volkanem se dlouho znám, trénovali jsme spolu, dokonce jsme spolu chvíli i bydleli. Nevím, komu fandit, komu bych to přál. Oba mám rád, ať vyhraje ten lepší," dívá se na víkendový zápas rozpolceně Pešta.

Oba mají zkušenosti. Procházka je od roku 2015 sbíral v Japonsku, kde získal a obhájil mistrovský pás polotěžké váhy v organizaci Rizin FF. Švýcar je od roku 2017 v UFC a potkal těžší soupeře než Procházka.

Jaroslav Hovězák

„Největší hrozbu u něj vidím, že se snaží dbát stále na důraz v kombinacích a výpadech. Je to skvělý soupeř. Určitě má více zkušeností s topovými zápasníky," uznává brněnský bojovník, který věří své přípravě, dovednostem a především hlavě.

Procházka je mladší, vyšší, má více zápasů, výher, předčasných ukončení. Jenže za pár hodin se postaví soupeři, který má být jeho dosavadním největším protivníkem v boji. Podle sázkových kanceláří je mírným favoritem Švýcar.

Procházka vs. Oezdemir Věk 27 let 30 Výška 193 cm 185 Váha 93 kg 93 Zápasy 30 21 Výhry 26 (23 K.O.) 17 (12 K.O.) Porážky 3 4 Remíza 1 0 Současná série 10 výher 2 První zápas Rok 2012 2010

Pešta strávil více času s Oezdemirem a ví, že má dvě tváře. „Poznal jsem ho, když ho nikdo neznal, nebyl žádná hvězda. Znám ho z lidské stránky. Už spolu netrénujeme, ale píšeme si. Ptal se mě, jestli bych mu pomohl s přípravou, ale bylo mi to blbý. Nechci se stavět ani do jednoho rohu kluků," drží se vzadu Pešta a přidává druhý pohled na Procházkova soupeře. A ten je podstatnější.

„Řekl bych, že to je trošku větší drsňák, trochu rváč, má to v sobě. Není zlý, je fajn, ale je vidět, že když vleze do klece, je mu tam dobře a jde se porvat."

Rodák z Hostěradic se stane pátým českým MMA bojovníkem, který se v UFC představí. V minulosti v ní působili Karlos Vémola a Viktor Pešta, v únoru vypršela smlouva Lucii Pudilové. Stejně jako Procházka má platnou smlouvu David Dvořák, který si v březnu připsal premiérovou výhru. V Praze žije a trénuje i Uzbek Machmud Muradov, který do oktagonu nastupuje také s českou vlajkou.