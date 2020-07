Famózní vstup do UFC! Procházka poslal Švýcara k zemi po tvrdém K.O.

Jíří Procházka (vlevo) to dokázal. V premiéře v UFC porazil Volkana Oezdemira, když si zapsal K.O. ve druhém kole.

První MMA zápas zvládl Procházka v roce 2012. O osm let později si připsal největší úspěch tohoto sportu v Česku, porazil sedmičku polotěžké váhy v nejprestižnější organizaci světa. "Jirka to zvládl v neuvěřitelném zápase a v neuvěřitelném stylu," okomentoval duel komentátor Ondřej Novotný v přímém přenosu na Nova Sport 2

Procházka šel do duelu se šňůrou deseti výher, naposledy prohrál v roce 2015, když ho porazil v japonské organizaci Rizin FF Mahammed Lawal. Od té doby devět K.O., případně T.K.O. Teď přidal největší výhru v kariéře.

„Řekl bych, že to je trošku větší drsňák, trochu rváč, má to v sobě. Není zlý, je fajn, ale je vidět, že když vleze do klece, je mu tam dobře a jde se porvat," okomentoval Švýcara Viktor Pešta před zápasem. Oezdemir trefoval, měl v úvodním kole dvakrát více úderů, ale žádný nebyl zničující.

Procházka vs. Oezdemir Věk 27 let 30 Výška 193 cm 185 Váha 93 kg 93 Zápasy 31 22 Výhry 27 (24 K.O.) 17 (12 K.O.) Porážky 3 5 Remíza 1 0 Současná série 11 výher 0 První zápas Rok 2012 2010

Čtenáři Sport.cz se zapojili před zápasem do ankety. Z 11 tisíc jich téměř 87 % věřilo ve vítězství českého bojovníka z brněnského Jetsaam gymu. Nespletli se. "Je to blázen, když jsem viděl první kolo, fakt úlet," usmíval se David Dvořák, který spolukomentoval turnaj UFC 251 pro Nova Sport 2.

V prvním kole Procházka vybízel soupeře k aktivitě, poklepával si na hrudník, dodával si jistotu a předváděl svůj neortodoxní styl, kdy měl opět svěšené ruce u těla.

"Malinko jsem ho nepoznával, přišel mi hodně přemotivovaný, signalizoval na soupeře, asi se chtěl co nejvíce UFC prodat, ale to je nebezpečný, v prvním kole se mu tohle mohlo vymstít, naštěstí se to ale nestalo," dodal Dvořák.

Rodák z Hostěradic se stal pátým českým MMA bojovníkem, který se v UFC představil. V minulosti v ní působili Karlos Vémola a Viktor Pešta, v únoru vypršela smlouva Lucii Pudilové. Stejně jako Procházka má platnou smlouvu David Dvořák, který si v březnu připsal premiérovou výhru. V Praze žije a trénuje i Uzbek Machmud Muradov, který do oktagonu nastupuje také s českou vlajkou.