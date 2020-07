Favorit padl k zemi. Procházka se zakousl a trefil historický úspěch

Na otázku, jak se Jiří Procházka vyrovná s absolutní špičkou polotěžké váhy v UFC, dal český bojovník na ostrově Abú Zabí ráznou odpověď. Volkana Oezdemira poslal k zemi ve druhém kole, když ho dvakrát přesně trefil a tenhle moment se zapsal do historie českého MMA. Nic většího zatím žádný jiný Čech v MMA nedokázal. „Atmosféra super, líbilo se mi to,“ řekl po zápase bojovník z brněnského Jetsaam gymu, který si navíc odnesl také výkon večera.

Je to doma, Jiří Procházka se raduje po výhře v UFC.

Byl jste nervózní, měl jste strach před prvním duelem v UFC?

Před zápasem jsem byl trochu nervózní, ale opustil jsem to a šel do toho uvolněný.

Roky jste byl v Rizinu, teď jste poznal UFC...

Z Japonska jsme zvyklí na velký ohňostroje a velkou show kolem zápasu, UFC má všechno pěkně popořadě oddělený, věděli jsme, co máme dělat. Na všechno měli lidi, přišli jsme, odzápasili, zpátky, pár rozhovorů a všechno bylo super.

Jak byste popsal zápas?

První kolo bylo trochu zatuhlejší. V pauze jsem dostal dobrý rady. Odlehčit se, prodýchat to a v dalším kole trošku více svěžesti, jít víc do hloubky, prostě se do zápasu víc zakousnout. Ze začátku jsem měl v hlavě, že ho trefím a vypnu, ale tohle jsem musel úplně opustit a soustředil se na daný okamžik.

Překvapil vás něčím Oezdemir?

Soupeř mě trochu překvapil tlakem, působil na mě, že jde splnit co jsi zadal. Neočekával jsem, že bude tak aktivní.

A co váš výkon?

Udělal jsem mnoho chyb. Na jeho údery jsem se dostatečně nesoustředil. Byl jsem příliš zaměřen na své údery, chtěl jsem ho ukončit.

Vše nakonec skončilo po necelých šesti minutách...

Cítím se úžasně. Čekal jsem od něj delší zápas, ale byl to dobrý boj. Vyhrál jsem svůj první zápas v UFC, to je pro mě velký krok. Jsem rád, že tolik lidí v České republice sleduje tento sport. Jsem velmi rád, že jsem vyhrál.

Zápas proběhl na ostrově Yas, užil jste si ho?

Fight Island je úžasné místo. Dana White a jeho tým udělali něco skvělého. Momentálně na světě nejedou žádné sporty. Tohle je úžasné a jsem velmi rád, že jsem toho součástí. Užili jsme si to tady, ale bylo to delší kvůli karanténě. Situace je na světě složitá.

Jaké jsou vaše další plány?

Chci jít brzy znovu bojovat, protože chci získat titul. To je moje poslání, ale musím také na sobě pracovat. Udělal jsem několik chyb. Kohokoli mi dají, budu s ním bojovat, chci jen ukázat své umění.

Jak se stavíte k zápasu se šampionem Jonem Jonesem?

Na zápas s ním se ještě potřebuju trochu více učit, abych byl lepší v kleci, měl lepší pohyb. Pak můžeme, nezáleží, kdo bude můj soupeř. Respektuji ho. Když jsem začínal s MMA, on by top, teď po sedmi letech je stále na vrcholu, to je úžasné. Já ale respektuji všechny zápasníky ve své váze.