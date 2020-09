Před bitvou s Američanem. Dvořák musel odpovídat, jestli umí s bombami, je terorista...

Zápasník MMA David Dvořák zná jméno dalšího soupeře pro svůj druhý duel v UFC. Česká jednička v muší váze vstoupí do oktagonu 19. září v Las Vegas a jeho protivníkem bude na galavečeru UFC Fight Night 178 Jordan Espinosa. "Zápas mám potvrzený už několik týdnů, jen jsem o tom nemohl mluvit. Soupeř je v žebříčku přede mnou, to je jen bonus. Doufám, že to chytneme za pačesy," těší se Dvořák.

Pro druhý duel v UFC jste byl původně zařazen na číslovanou kartu, poté ale nastaly přesuny. Berete přesto toto zařazení jako ocenění vašich kvalit?

Rozhodně. Koukal jsem, že nabrali mraky lidí do flyweight, šampiony z Rizinu, Fight Nights Global, M1. Hrozně moc lidí, které ani neznám a mně chtěli dát tuhle šanci, což je super, přitom mají dost frajerů. UFC o nás ví, chtějí s námi pracovat a věří, že se chytnu a prodají mě.

Je to i vaším přístupem - zavolají, oznámí soupeře a vy nekličkujete a řeknete, ok, beru?

Je to tak. Je fůra lidí, kteří spekulují, tohle se mi nehodí, s tímhle bych mohl prohrát. Tohoto jsem si užil u nás dost, na tohle já kašlu. Líbí se jim tenhle přístup. UFC se určitě líbil Masvidal, který vzal na poslední chvíli zápas s Usmanem. Řekl si o částku a šest dní před zápasem do toho šel. Tohle oni ocení.

Jordan Espinosa Třicetiletý Američan má za sebou 23 duelů, v nich 15krát vyhrál, sedmkrát prohrál. V tomto roce měl už dva zápasy v UFC, v lednu prohrál s Alexem Perzem, v červnu porazil Marka De La Rosu. V UFC má celkem čtyři duely, drží vyrovnanou bilanci 2:2. V současnosti mu patří 13. místo v muší váze UFC. První profesionální duel si připsal před osmi lety, nikdy nebyl poražen na K.O., případně T.K.O. Měří 170 centimetrů a je o pět centimetrů vyšší než Dvořák.

Takže vám taky řekli vyšší finanční částku?

S každým zápasem se mi navyšuje odměna, ale bohužel není jako u Masvidala. Mně vždycky skáče dva plus dva tisíce dolarů navíc. Mám klasickou začátečnickou smlouvu.

Zpět k vašemu zápasu. Když jste podepisoval smlouvu, ve hře byla dvě místa pro konání turnaje, je to tak?

Rozhodovalo se mezi Apexem v Las Vegas a ostrovem v Abú Zabí.

Nakonec vyhrálo USA...

Původně jsem se chtěl podívat na ostrov, ale bavili jsme o Vegas a chtěl jsem tam. Letíme čtrnáct dní předem, zajdeme do Performance institutu UFC, tam dojedu přípravu a po zápase mě tam dají zase do kupy.

Počítám, že jste vyplňoval kvanta dotazníků...

Řešili jsme víza, vyplňovali jsme různý papíry, dostal jsem asi osmdesát otázek, jestli jsem třeba terorista, jestli jsem v nějaké skupině, jestli umím s bombami, bylo toho fakt hodně.

Historické okamžiky českého MMA. David Dvořák pár minut po vítězném zápase v UFC

archiv: David Dvořák

Je pro vás září v pohodě?

O zápase jsem věděl dva měsíce před termínem. Makal jsem, takže dobrý. Před premiérou v UFC jsem byl po nemoci, k tomu jsem měl na přípravu pět týdnů, což bylo bláznivý, takže teď říkám super.

Vy jste v žebříčku muší váhy UFC čtrnáctý, soupeř třináctý, jste spokojený s výběrem?

Určitě. Je to frajer, který má v UFC čtyři zápasy, byl taky v Contender Series, takže pro ně on je známý jméno. Je přede mnou, takže je kam se posouvat. V Čechách byla politika, že si lidi vybírali soupeře, což někdy chápu, protože jít s nějakým soupeřem za nesmyslný prachy, nedává smysl, já jsem si pro UFC řekl, že si vybírat nebudu. Dostal jsem druhou nabídku a vzal ji.

Na kartě měl být původně také Chabib Nurmagomedov, ale ten si dá zápas o titul až v říjnu...

To mě mrzí, Chabib je jeden z lidí, který sleduju a je skvělý, i když má jiný styl než já. Ale zápas Colby Covington - Tyron Woodley bude adekvátní.

David Dvořák odletěl ke svému druhému zápasu v UFC.

Sport.cz

Soupeře jste studovali, na co jste přišli?

S Honzou Maršálkem, Patrikem Kinclem i s Kubou Kašparem jsme na něj samozřejmě koukali. První soupeř Bruno Silva byl hlavně wrestler a tvrďák, přirovnal bych ho k Salambekovi Damaeovi, takový čečenský styl, který chce zabít. Tenhle Američan spíš hopsá, skáče, je hodně živý. Není to typ, který by mi chtěl utrhnout hlavu. Je ale rychlej a tvrdej.

Poslední zápas jste měl v březnu, od té doby jste hodně trénoval, cítíte zlepšení, posun?

Určitě, hlavně postoj, samozřejmě pilujeme taky zem. Vím, že potřebuju hodně věcí vylepšit, ale to je práce na další tři roky, než dozraju jako zápasník.

David Dvořák V profesionální kariéře za sebou 21 duelů, osmnáct výher a jen tři porážky. Osmadvacetiletý bojovník ve váze do 56,7 kilo naposledy prohrál v roce 2012, od té doby drží čtrnáct vítězství v řadě. Zvládl i premiéru v UFC, když v březnu porazil domácího Bruna Silvu v Brazílii.

Máte před sebou druhý duel v UFC, jaké máte plány, o čem přemýšlíte do budoucna?

Myslím, že na vrcholu budu kolem třicítky. Jsem typ zápasníka, kterému to přijde dýl, třeba jako Masvidal. Úplně cítím, že jsem každým zápasem lepší, vyvíjím se, sbírám zkušenosti. Otázka je, jestli se stihnu do té doby v UFC pořádně prosadit.

Dumáte nad tím, trápí vás to?

Ne, tohle neřeším. UFC není pupek světa. Rozhodně mám ambice jít jednou, třeba za rok, dva, pět let do Bellatoru, případně do ONE FC. To jsou organizace, které mě hodně lákají, tady vidím svoji cestu. Teď mám nastavení, že chci v UFC titul, ale když pás nevyjde, nebudu brečet a udělám vše pro to, abych se prosadil v jiných organizacích a podíval se zase jinam.

Je to i tím, že vaše váha k Asii sedí?

Určitě. Tam jsou navíc zápasníci více uznávaní, někdy jsou lidi až blázni. Hodně sleduju ONE FC, teď mi ale přijde, že už jsou trochu komedianti. Ty jejich nástupy se mi úplně nelíbí, na mě to je už velká show, jenže oni to tak mají, tak proč ne. Šlo by zase o další životní etapu, nebránil bych se jí.