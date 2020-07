Pracovali spolu v nočním klubu, on na dveřích, ona na baru. Po deseti letech spolu zápasili v UFC

On hlídal na dveřích v nočním klubu, ona pracovala za barem. „Jsme hrdinové dělnické třídy. Byli jsme děti, které pracovaly na Mathew Street. On byl na dveřích, já byla barmankou. Tohle je nyní takový okamžik, kdy bojujete na ostrově uprostřed pandemie, je to šílená historie pro šest lidí z dělnické třídy z Liverpoolu," okomentovala posun pro bbc.com McCannová, které bylo před deseti lety dvacet.

Ve třiadvaceti letech už pro ni byla tělocvična životem na plný úvazek, v roce 2013 si připsala také první amatérský zápas, vyhrála. Fishgold měl už tři roky zápasení za sebou a byl v organizaci Cage Warriors. Každý si šel svou MMA cestou, věděli o sobě, poprvé se ale sešli na turnaji UFC až nyní. Uvítal je ostrov Yas.

V době pandemie nemohla Angličanka pořádně trénovat, ale poradila si. Na zahradě si pověsila boxovací pytel a makala dvakrát denně. „Říkám tomu zahrada, ale bydlím v řadovém domě, takže je to dvůr. Je to jako vězeňská cela," upřesnila zápasnice, která si v UFC připsala pátý duel, třikrát vyhrála.

V tréninku na zápas v Abú Zabí používala také kolo, podmínky byly omezené, zvládla i sto kilometrů za den. Když ona a Fishgold dostali nabídku na zápasy na ostrově Yas, pomyslně se uzavřel kruh. Vzhledem k pandemii ale museli začít řešit aklimatizaci na teplo a vlhkost Středního východu. Museli si poradit, vše pro vysněný úspěch mezi elitou. „Toto je cena, kterou platíte, abyste žili svůj sen," přiznala rodačka z Liverpoolu, která má za sebou celkem třináct profi zápasů v MMA.

Jenže třináctka se ukázala v Abú Zabí jako nešťastná. McCannová prohrála na body, když ji porazila po třech kolech Taila Santosová z Brazílie.

„Děkuji UFC, že jsme mohli zápasit uprostřed pandemie na tak úžasné scéně. Blahopřeji Taile k výhře. Prohrála jsem, ale dala jsem do to všechno. Chvíli to bude bolet, ale v pondělí se vrátím do gymu, abych se zlepšovala," řekla po zápase Angličanka.

S porážkou se musel popasovat také Fishgold, ten si připsal druhou prohru v řadě pod křídly UFC. Potkají se ještě někdy na společném turnaji? Nebo zase v baru...