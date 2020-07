V zahraničí řeší Dvořákovi druhého soupeře v UFC. Bude na kartě s Nurmagomedovem?

Minulý víkend se představil v UFC Jiří Procházka, před pár hodinami v zahraničních médiích začalo opět rezonovat jméno Davida Dvořáka. Server mmafighting.com přišel s informací, že by měl v září poměřit síly na UFC 253 s Američanem Jordanem Espinosou.

„Vím, že o tom v zahraničí píšou, ale já vám tuhle informaci nemohu potvrdit. Jednání probíhají, už dříve jsem řekl, že by se mi líbil další fight v září nebo říjnu. Jestli tomu tak opravdu bude, se teprve ukáže," řekl Sport.cz Dvořák, který si odbyl premiéru v UFC v březnu, když v Brazílii porazil Bruna Silvu.

Pokud by ke zmíněnému duelu s Američanem došlo, šlo by o střet čtrnáctky s patnáctkou muší váhy UFC. Na tomto galavečeru by měl mít titulový zápas také neporažený šampion Chabib Nurmagomedov s Justinem Gaethjem.

Historické okamžiky českého MMA. David Dvořák pár minut po vítězném zápase v UFC

archiv: David Dvořák

Pro galavečer UFC 253 není ještě ale potvrzené místo konání. Podle serveru sherdog.com se mají duely uskutečnit v Las Vegas, jenže kvůli pandemii koronaviru může být vše jinak. Nyní probíhají večery UFC na ostrově Yas v Abú Zabí. Zavítá Dvořák na stejné místo jako Procházka?

Osmadvacetiletý český zápasník má v profesionální kariéře za sebou 21 duelů, z toho osmnáct výher a jen tři porážky. Dvořák ve váze do 56,7 kg naposledy prohrál v roce 2012, od té doby drží čtrnáct vítězství v řadě. Zvládl i premiéru v UFC, v březnu porazil Bruna Silvu.

Co bude dál, bude to opravdu Espinosa?