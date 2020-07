Raketa vystřelila a zasáhla cíl. Nechci být jako McGregor, říká vycházející hvězda UFC

Seznamte se s Chimaevem, novým držitelem rekordu nejprestižnější MMA organizace. Na takto dvě rychlé výhry po sobě nikdo v novodobé historii UFC nedosáhl. „Chci si vzít (mistrovský) pás za rok, dva roky. Co nejdříve. Tohle si vezmu brzo," citoval rodáka z Čečenska insider.com.

Jasné výhry a k tomu sebevědomí jako bonus. „Chystám se všechny ukončit. Vždycky jdu za ukončením. Někoho rozbít někoho ukončit. Pro tohle jsem se narodil. Můj život je být šampionem. Nemyslím si, že mi někdo způsobí nějaké problémy. Porazím všechny, jako jsem to udělal teď. Kluci, to vám slibuju," vyhlásil do světa šestadvacetiletý bojovník, který měl silná slova hned po zápase.

„Možná budu bojovat za hodinu. Pokud je někdo zraněn, jsem tady. Chci všechny rozbít. Nezáleží kdo, chci rozbít všechny," řekl hned po duelu Švéd, který má v MMA nyní skóre 8:0. Tento záznam stihl od května 2018.

Chimaev zapůsobil natolik, že si odnesl bonus večera 50 tisíc dolarů. K tomu v Abí Zabí zápasil ve dvou vahách, jednou ve střední, podruhé ve welterové. Neměl problém, přitom je mezi těmito váhami rozdíl sedm kilo.

„Nechci být jako McGregor, kluci, kteří ukazují peníze. Chci lidem pomáhat. Neviděl jsem svou mámu pět měsíců, takže ji chci vidět. Chci jít do obchodu a koupit dárky. Odpočinu si, pak se vrátím a někoho zase porazím," oznámil Švéd možným dalším soupeřům.

Khamzat Chimaev a jeho druhá radost z výhry v UFC.

Ufc, Reuters

Chimaev zmínil Donalda Cerroneho, který v lednu zápasil s McGregorem a za 40 sekund si připsal porážku. Ty má ze čtyř uplynulých duelů čtyři, takže nulová úspěšnost.

„Vím, že ten chlap není na mé úrovni. Rozbiju ho v jednom nebo dvou kolech. Tohle jsou pro mě snadné peníze," ohrnul nos nad Američanem.

Jak to bude dále, kdy se objeví Chimaev opět v kleci UFC, se nyní neví, ale on sám by rád co nejdříve a samotná organizace také nebude určitě proti. Teď má rezonující jméno, které se dostalo do radaru fanoušků a ti ho chtějí vidět zápasit, chtějí další adrenalin.

„Pokud máte ještě další historický zápis, vezmu si ho taky. Teď si dám měsíc volnější tréninky, pak začne znovu tvrdá práce, přijdou další soupeři a já je porazím. Každého ve své divizi."