Vím, že je obří monstrum, bude to jako David s Goliášem, tuší Jones přes bitvou s Tysonem

„Jeho nohy jsou obrovské, má velká stehna. Jeho paže jsou obrovské a krk je obrovský. Ano, je to velmi riskantní, ale Bůh má vše pod kontrolou," cituje Jonese server worldboxingnews.net.

On má za sebou 75 profesionálních zápasů, naposledy boxoval v roce 2018. Tyson skončil před patnácti lety na 56 bitvách. Oba ve většině případů vyhrávali na K.O.

„Dříve jsem bil všechny v každé váhové kategorii, ve které jsem byl, takže co uděláš? Je to jako David s Goliášem. Vím, že je obří monstrum. Jsem malý David a vše, co mám, je Bůh na mé straně, a to je vše, co budu potřebovat. Jsem rád, že se tento zápas s Mikem Tysonem uskuteční," těší se Američan, který zároveň přiznává, že ví, kdo se proti němu postaví.

Mike Tyson, jeho život nebyl peříčko.

championtour.eu/cz

Tyson vždy budil respekt, už ve dvaceti letech slavil titul šampiona v těžké váze. Po čtyřiatřicet letech od tohoto triumfu půjde zase mezi provazy. Patnáct let měl pauzu. Jeho soupeř jen rok a půl.

„Vždycky jsem byl připraven i tentokrát budu připraven. Chci, aby mě všichni moji fanoušci podporovali a naladili. Bude to epické," věří Jones osmikolové exhibici.

Když byla informace o duelu potvrzena, vyjádřili se k ní mnozí lidé z boxerského prostředí. Většina vidí jako vítěze Tysona. Stejně tak Errol Spence, současný král welterové váhy, který ještě v profesionální kariéře neprohrál. „Mike stále umí trefit a vypadá rychle. Tohle může skončit smutně."

Oba mají přes padesát let, v těchto letech se pouštět do zápasu, není standardní. „Je to věk, kdy se musíte starat o své zdraví. Řekl bych jim, že je to opravdu nebezpečné, ale když se rozhodnete udělat něco takového, nemůžete jim říct, nedělej to, neslyší," řekl pro insader.com jedenasedmdesátiletý George Foreman, který si chtěl dát zápas v pětapadesáti, ale manželka mu to rozmluvila.