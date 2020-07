Neporažený ruský šampion půjde do boje. Protivník z Ameriky chce ale naplnit svůj osud

Prezident UFC řekl datum. Termín, na který fanoušci MMA čekali. Šampion lehké váhy Chabib Nurmagomedov se vrátí do oktagonu 24. října, kdy bude hájit svoji neporazitelnost a pás šampiona. Vzít mu ho bude chtít americký zápasník Justin Gaethje. Kde se bitva uskuteční, zatím nebylo oznámeno.

Návrat Nurmagomedova byl zahalen tajemstvím, protože jeho otec před pár týdny v sedmapadesáti letech zemřel v moskevské nemocni kvůli komplikacím vyplývajícím z infekce covid-19.

"Bylo to na něj velmi drsné. Jeho otec byl pro něj hrdinou, miloval ho, měli velmi blízký vztah," citoval server CNN šéfa UFC, jímž je Dana White.

Nurmagomedovův manažer Ali Abdelaziz zápas ještě nepotvrdil, ale White ano. „Zápas bude 24. října." Stejně tak i americký zápasník. „24. října přijde šance naplnit můj osud. Všechno, co jsem během let natrénoval, teď mohu ukázat. Budu reprezentovat svou rodinu a zemi, to vám slibuji," napsal na instagram.

Po smrti otce držel Rus smutek a spekulovalo se, zda ještě vůbec někdy do zápasu nastoupí, zatím si drží neporazitelnost v osmadvaceti duelech. Tato myšlenka je nyní rozptýlena.

Zda půjde o poslední bitvu v kleci, nikdo neví. Ve hře je totiž ještě jedno jméno, se kterým by se mohl Rus potkat, a tím je legenda Georges St-Pierre. Ten je sice už ve sportovním důchodu, ale už se vracel a stále drží provozní teplotu i v devětatřiceti letech.

Už dříve o tomto hitu mluvil i White, který naznačil, že by mohlo jít o rozlučkový duel pro Nurmagomedova. Budou ale oba bojovníci opravdu chtít? První může riskovat neporazitelnost, pokud vyhraje 24. října a druhý by musel naskočit do několikaměsíčního drilu na prahu čtyřicítky.

Poslední zápas měl Nurmagomedov v září minulého roku a porazil Dustina Poiriera. Stejně starý Američan má v kariéře 22 vítězství a 2 porážky. Nyní si drží čtyři výhry v řadě. Gaethje je v žebříčku jedničkou, Rus je šampionem, půjde tedy o střet dvou nejlepších v lehké váze UFC.