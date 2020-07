Ten chlap je dominantní, má sebevědomí, je drsňák, rozplývá se šéf UFC nad mašinou z klece

„Ten chlap je tak dominantní, má sebevědomí, chce pokračovat, bojovat každý víkend. Miluju to. Miluju lidi s takovou mentalitou. Miluju, jak talentovaný to je chlap, je to drsňák a opravdu skvělý bojovník. Je skutečný, on to ví, tohle já miluju," rozplýval se White pro ESPN.

Chimaev má nyní skóre 8:0, z toho dva zápasy si střihl na pohodu v UFC, ve kterých se nezdržel ani deset minut. Ve středu 15. července dominantním způsobem porazil Johna Phillipse. V sobotu předvedl propagační vítězství a Rhys McKee si odnesl porážku T.K.O. za 189 sekund.

Švéd narozený v Čečensku stále nemá dost. Podle posledních zpráv by si rád sáhl na třetí výhru v následujících týdnech. Podle prezidenta UFC Chimaev vznesl dotaz, zda se může v srpnu vrátit do klece.

„Řekl, že chce bojovat, a já řekl: ´Hotovo. Uděláme to.´ Chce bojovat znovu v srpnu. Dostane, co chce," řekl White. S kým by měla jít vycházející hvězda do oktagonu, zatím nebylo oznámeno. Podle UFC se nyní soupeř řeší.

„To se snažíme zjistit. Dnes ráno (pondělí) jsme tu seděli a snažili se přijít na to, co si myslíme, kdo bude další. Když se toho kluka zeptáte, je připraven na boj s Umanem. (Kamaru Usman, šampion welterové váhy) Chápete, co říkám? Je opravdu připraven na Usmana? S tím, jak vypadá (jakou má formu), kdo ví? Možná, že ano."

A co si myslí samotný zápasník, který ještě nikdy nezažil v profesionální kariéře třetí kolo a pět soupeřů ukončil v prvním kole?

„Chystám se všechny ukončit. Vždycky jdu za ukončením. Někoho rozbít někoho ukončit. Pro tohle jsem se narodil. Můj život je být šampionem. Nemyslím si, že mi někdo způsobí nějaké problémy. Porazím všechny, jako jsem to udělal teď. Kluci, to vám slibuju," řekl šestadvacetiletý zápasník po víkendovém zápase.

Za pár týdnů se může ukázat, jestli mu někdo způsobí problémy.