McGregor si hraje. Jedno slovo a MMA si láme hlavu

Jedno slovo a je humbuk na světě. Takovou sílu má málokdo. Conor McGregor napsal na twitter „I accept“ v překladu přijímám. Jenže co? Zápas, soupeře, kdy, co, kde? To je nyní záhada, kterou se snaží rozplést MMA svět. I když je irský bojovník oficiálně ve sportovním důchodu, opět se potvrdilo, že je o něj stále velký zájem. A ani ho to nestojí moc úsilí.