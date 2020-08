Změna v přípravě na UFC. Dvořák opustil gym a dupal do pedálů

Zápasník MMA na kole. Takové tři dny si dal na zpestření David Dvořák, který se připravuje na svůj druhý fight v UFC. Podle zahraničních médií by se měl 19. září na UFC 253 v Las Vegas potkat v kleci s Jordanem Espinosou. Tuto informaci ale organizace ještě nepotvrdila. „Příprava probíhá bez problémů, co se týče soupeře a zápasu, nic se zatím nezměnilo, čekám,“ potvrdil bojovník z hradeckého All Sports Academy.