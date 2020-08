Muradov má v UFC zápasit na hlavní kartě. Volal mu i prezident

Na první zápas měl dva týdny, na druhý měsíc. Oba v UFC vyhrál. Před třetím má Machmud Muradov na přípravu jedenáct týdnů. Po ní ho čeká 17. října třicetiletý Krzysztof Jotko z Polska. „Poprvé jsem na hlavní kartě, budu se snažit a tlačit. Viděl jsem jeho zápas, je to super soupeř, který mě posune do TOP15,“ věří ve velký skok v UFC hierarchii český bojovník s uzbeckými kořeny.

Co byste řekl ke svému třetímu zápasu v UFC?

Je super, že jsem dostal zápas, mám ho v říjnu, takže je čas na přípravu. Poláka znám, je hodně vysoko, nedávno byl v TOP 15, teď je šestnáctý, sedmnáctý. Až ho porazím, tak budu určitě mezi první patnáctkou.

Před Jotkem jste v UFC porazil Alessia Di Chiricia z Itálie, potom Američana Trevora Smithe, jak vidíte Poláka?

Každý jsme jiný, on vyhrává většinou na body. Nemůžu ho srovnávat se Smithem, ale myslím si, že Ital byl o něco více nebezpečný než Polák, ale nechci ho samozřejmě podceňovat. On má fýzu, docela dost vydrží, umí wrestlit, řekl bych, že je něco jako Ital.

On vítězí hlavně na body, vy před limitem, jak vidíte tady výsledek?

Je mi to jedno, jdu si pro výhru. Pokud to půjde na body, tak vyhraju já, protože mu nebude sedět můj pohyb.

Jotko vs. Muradov - bilance 22 výher a 4 porážky, taková je celková bilance Jotka v MMA. Muradov je na skóre 24:6. Polák poslední tři zápasy vyhrál, Muradov je na větší vlně, už neprohrál třináct bitev v oktagonu. On jde do třetí zkoušky v UFC, Poláka čeká už čtrnáctá. Z předchozích má bilanci 9:4. Podle serveru fightmatrix.com patří Polákovi 17. místo na světě ve střední váze, Muradov je na 42. příčce.

Co chystáte na soupeře?

On nemá rád tlak. Má divný postoj, ale mně to bude sedět. Pravačka nebo nějaký hák tam projde. Nebo high kick, který už dlouho připravuju, makám na něm. Ve sparingách s leváky mi to vychází. Další věci si pro něho ještě připravíme. Bude to dobrý, těším se na zápas.

Jaké máte ohlasy na Jotka?

V neděli mi volal náš pan prezident, popřál mi hodně štěstí, jestli něco nepotřebuji, přál mi výhru. Pokud potřebuju soustředění, stačí říct. Mám motivaci, půjde o velký krok v mém životě, k tomu se mi narodila dcera, o to mám větší motivaci vyhrát.

Jotko vs. Muradov - ukončení O výhře Jotka museli v patnácti případech z dvaadvaceti rozhodnout rozhodčí, jednou vyhrál na submisi, šestkrát na KO. Muradov má odlišené statistiky. Šestnáct KO, tři submise a pětkrát o jeho vítězství rozhodli až rozhodčí na bodech.

Jdete proti Polákovi, vy jezdíte trénovat do polského Ankosu, pojedete tam i nyní?

Do Polska pojedu na týden, pak máme tady soustředění a pak zase na měsíc vyrazím do Polska. Budeme makat. Kluci v Polsku Jotka znají, takže to bude v pohodě.

Čeká vás třetí duel v UFC, jste klidnější, než když jste šel poprvé pod tak velkou organizací?

Já neměl problém, každý člověk musí vědět, proč to dělá. Je to tak, jak to je. Já jsem v pohodě, nemám v hlavě problémy. Petr (Monster, trenér) to ví. Já se usmívám, jsem v pohodě, mám sebevědomí, ale vím, jaká je práce za mnou.