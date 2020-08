Vystřelila jako kometa. A nekončí. Český talent chce mezi elitu

I když Bledá porazila tři kvalitní soupeřky, myslí si, že je stále stejná, žádný vzestup na žebříku sebevědomí nezaznamenala. "Mentálně si nepřipadám nastavená jinak než před pyramidou," je přesvědčená.

V amatérské kariéře vše vyhrála. MMA, box, poté i trojlístek v Undergroundu. Od října 2017 do března 2019 stihla šest MMA zápasů. Fight a pauza na regeneraci, čas na přípravu. V pyramidě byla odlišná pravidla, téměř každé dva týdny zpět do oktagonu. A to i s únavou a zraněními.

Happy end pohádky O Popelce. Tereza Bledá si poradila i s Luciou Szabovou a završila svoji spanilou jízdu

„Musím říct, že jsem se během pyramidy párkrát těšila až si konečně odpočinu, když jsem ale pak konečně měla volno, tak mi chyběly tréninky a zápasy," přiznala Bledá abstinenční stavy.

Adrenalin dokáže sportovce nakopnout, když ale odezní, všechny neduhy se projeví o to více a Bledá nebyla výjimkou. Před finále si pohnula krkem, několik dní byla mimo provoz. Superfinále bylo v ohrožení. Tohle se ale drželo v utajení. "Krk jsem měla špatný, po zápase jsem ho ještě pár dnů cítila."

K tomu ji po každém souboji bolely klouby, protože poprvé zažívala přechod z amatérských do profesionálních a menších rukavic. A samozřejmě nohy. Musela kopat bez chráničů, také změna proti amatérským pravidlům.

Senzace na české MMA scéně. Osmnáctiletá Tereza Bledá dokázala porazit Lucii Pudilovou

Vše ale zvládla a přišla odměna v podobě výhry a šeku na pět tisíc euro. Část dostal trenér, část šla do domácnosti a také do motorky. Zbylo i na dovolenou.

„Tu jsme měli s přítelem zarezervovanou až týden po pyramidě, jelikož jsem nevěděla, v jakém stavu budu po posledním zápase. Jeli jsme do Rakouska, jelikož je tam nádherná příroda a jezera. Měli jsme s sebou psy, takže to byla ideální dovolená, abychom si to všichni užili. Po příjezdu jsme ještě chtěli zkusit projížďku na koni, protože jsme o tom mluvili již dlouho. Volno a dovolenou jsem si moc užila, ale také jsem se nemohla dočkat, až se vrátím do tréninkového režimu," přiznala Bledá, která nyní řeší první profesionální MMA kontrakt.

„Tereza má rozhodně potenciál být další českou zástupkyní v UFC. Věřím, že ji André (trenér Reinders) dobře nasměřuje kariéru a dostane se tam, protože na to má. Osobně bych to neuspěchal, UFC je liga, která dokáže člověka rychle vzít, ale také ho rychle semlít a vyhodit. Horizont za mě vidím na čtyři pět let,“ myslí si zápasník UFC David Dvořák o šancích Terezy Bledé.

Příběh Popelky pokračuje. Tereza Bledá získala skalp další ostřílené zápasnice, Magdy Šormové

Další zápasy napovědí, jak si může vést v profesionálním MMA. Do všeho ale může promluvit epidemie koronaviru. „Covid-19 momentálně ovlivňuje veškeré dění, můžu pouze doufat, že se celá situace zlepší a nebude nadále ovlivňovat akce. UFC přenáší zápasy v televizi, touto cestou by se určitě dalo jít. Otázka je, zda tento formát vydělá dostatek, aby pokryl náklady organizace a výplaty zaměstnanců a zápasníků," zamýšlí se Bledá, kterou trénuje a stará se o ní André Reinders. Ten vede tým, který začíná sbírat více a více úspěchů.

"Největší předností je určitě André a další trenéři, kteří mají specializované tréninky. Také si nemůžu vynachválit zázemí, které máme jako zápasníci k dispozici," dodává slečna, která patří k největším českým nadějím. Snad všem sportovcům nedá K.O. koronavirus.

"Teď je složité plánovat, pokud zápas přijme soupeřka, tak bych ho měla mít na konci září. První profesionální smlouva se rodí," usmívá se Bledá, která je ambiciózní, jejím snem je UFC, ale sama ví, že tohle je meta, na kterou musí dozrát.

Magdaléna Šormová přešla z Penta gymu do Reinders MMA.

"Tohle je ještě hodně daleko. Určitě bych byla hodně ráda, ale do té doby mě čeká ještě hodně a hodně zápasů, které budou muset dopadnout kladně. Čas nedokážu odhadnou, ale vím, že nejmladší zápasnice šla do UFC v necelých 21 letech, snad to stihnu dřív," věří osmnáctiletá zápasnice, která získala před pár týdny novou týmovou kolegyni. Z Penta gymu přešla po deseti letech do Reinders MMA Magdaléna Šormová. Tu, kterou porazila v Undergroudnu. Před pár týdny rivalky, dnes se tomu už smějí.

"Jsem hrozně šťastná, že sem Magda přišla. Mimo zápasy máme podobnou váhu, Magda je naprosto skvělá wrestlerka a zemařka, takže mám skvělou sparingpartnerku, která mi toho může strašně moc dát, doufám, že i já ji něco dám," je spokojená Bledá.