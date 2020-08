Ruská mašina se stále nezadřela, nikdy se nevzdává

Zdá se to až neuvěřitelné, ale tahle ruská mašina stále jede, navíc na nejvyšší úrovni. Zápasníkovi MMA Alexeji Olejnikovi je 43 let a za pár hodin si dá v Las Vegas další zápas v UFC, mezi elitou, tam kam se chtějí prodrat o dvacet let mladší. Bude bojovat o svoji šedesátou výhru v tomto sportu! Na druhé straně oktagonu bude stát Derrick Lewis.