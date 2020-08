Bude pokračovat boxerský klan Konečných? Premiéru má za sebou čtrnáctiletá dcera mistra světa

Boxerský rod Konečných žije. Táta Milan, syn Lukáš a nyní ochutnal adrenalin v ringu další zástupce z tohoto sportovního klanu. Přebere štafetu čtrnáctiletá Jaromíra, dcera bývalého mistra světa? Premiéru si prožila v pátek v Ústí nad Labem, kdy remizovala s Nikolou Herzinovou. „Byla to exhibice. Pokud u začátečníků není jednostranná převaha, remíza se dává, aby neztratili chuť do sportu,“ řekl k výsledku Konečný, který měl nervy, když stál v rohu u debutu své dcery.

Jak dlouho vaše dcera trénuje?

Začala ve druhé polovině dubna, když byla korona. Ona začala trénovat kondici, pak ale přidala box, protože tam viděla Fabianu (Bytyqi), ta je pro ni vzor. Občas si pinkla. Já jsem plánoval akci na září, tak jsem jí nabídl, jestli si to nechce vyzkoušet. Chtěl jsem s ní víc pracovat, ale akce byla zrušena. Jenže jsem dělal menší akci v Edenu, tak jsem se jí zeptal, jestli nechce už teď, a řekla že jo, takže bylo jasno.

Jste překvapený?

Na jednu stranu jsem rád, těší mě to, na druhou stranu jsem vždycky říkal, že holčičí box není úplně ideální, což pořád platí. Holky můžou dělat jiné a hezčí sporty, než je box. Trénování je hezký, zápasy jsou horší. Ale jsem rád, že ji to baví, chodí na tréninky ráda.

Profesionální úspěchy Lukáše Konečného Své první profesionální utkání vyhrál po 17 sekundách. V roce 2010 vybojoval titul evropského šampióna organizace EBU v lehké střední váze, který v prosinci 2010 obhájil. V letech 2006 a 2011 vybojoval dvakrát titul interkontinentálního mistra organizace WBO. V roce 2006 se stal také interkontinentálním mistrem IBF. V roce 2008 prohrál zápas o titul mistra světa WBO v lehké střední váze proti neporaženému Ukrajinci Sergejovi Dzinzirukovi. O čtyři roky později porazil Francouze Salima Larbiho a stal se prozatímním světovým šampiónem.

Byl jste v rohu nervózní?

Samozřejmě byl, bylo to horší, než kdybych tam stál já. Člověk neví, co bude, jak ona je nervózní. Byla pod tlakem, k tomu nemá natrénovanou techniku, ale zvládla to, to mě potěšilo. Má vůli, dokáže to urvat, jde si za tím, bylo vidět, že je Konečná.

Má talent?

Ten není potřeba, ona má vůli chtít se porvat, dosáhnout cíle, to je podle mě důležitější.

Co další dvě dcery, ty k boxu neinklinují?

Naštěstí ne a je to v pořádku. Jsem rád, že jsi jdou zaběhat, sportují, ale to jsou umělkyně. Jedna má výtvarku a druhá hudbu, ty to táhne úplně někam jinam. Ty nebudou chtít dělat žádný sport vrcholově, tím nechci říct, že Jarča bude chtít. Zatím ji box baví, jestli z toho něco bude, je už na ní.

Lukáš Konečný vs. Salim Larbi, boj o světový pás v Brně v roce 2012.

Kdy bude další zápas?

Manželka jí po zápase řekla: „Doufám, že to byl první a poslední.“ Dcera ji ale zchladila, že těžko, setřela ji. Asi ji zápas nabudil (smích).

Může být pokračovatelkou boxerského rodu Konečných?

Těžko říct, nechci to moc rozdmýchávat, především v rodině. Tam jsou rádi, že já skončil, teď že by začala holka, asi by nebyli úplně nadšení.

Na kdy chytáte další akci pro své profesionály, které trénujete?

Musím už udělat zápas pro Fabianu (Bytyqi) a Tomáše (Šálka), aby se udrželi v zápasovém tempu. V hlavě mám konec září, ale co z toho bude, nevím, záleží na podmínkách, které tu budou kvůli koronaviru.