Nejkrásnější sportovní okamžik. Den, kdy Krpálek dostal Česko do varu

Euforie, nadšení, štěstí. Přesně před čtyřmi lety zažil český sport jeden z největších okamžiků ve své historii. Judista Lukáš Krpálek získal olympijské zlato v brazilském Riu ve váze do 100 kilo, když ve finále udolal Elmara Gasimova z Ázerbájdžánu.

"Jsem nesmírně šťastný. V tohle jsem vůbec nedoufal. Myslel jsem na medaili, přesto jsem věděl, že to bude hrozně těžký, a ve zlatou věřil málokdo. Olympijská medaile byl obrovský sen a povedlo se to," zářil Krpálek po finálovém boji.

Na jeho bitvu v Česku koukalo v televizi přes milion lidí. Krpálek prošel celou soutěží bez porážky. „Dnes jsou to přesně čtyři roky od toho nejkrásnějšího sportovního okamžiku, kdy se mi povedlo něco, o čem jsem vždy snil a pro co jsem se vždy snažil udělat maximum," napsal v úterý český judista na sociální sítě.

Chtěl medaili, získal ji, navíc tu nejcennější. Bojoval za sebe, za Česko, v srdci ale myslel také na kamaráda, který už nemohl sdílet radost s ním.

Lukáš Krpálek oslavuje v Českém domě zlatou olympijskou medaili

„Ve všem se mi hrozně dařilo, na posledních turnajích jsem tolik nevyhrával, byl jsem pátý, sedmý, někdy prohrál. Ale mám úžasnou rodinu, co na mě doma čeká, úžasného syna, co se na mě těší. Jsem hrozně šťastný, že přivezu medaili malýmu. Bojoval jsem pro mýho obrovskýho kamaráda Sašu Jurečku, co tu bohužel není," připomněl Krpálek v Riu bývalého reprezentačního kolegu, který zemřel při potápění.

V minulých dnech měli sportovci opět bojovat pod pěti kruhy. Z důvodu koronaviru byla ale letošní olympiáda v Tokiu o rok odložena. Za rok bude chtít český zlatý judista navázat na brazilský úspěch. „Letos se mi další velký sen nesplní, ale v příštím roce pro něj udělám zase vše, co bude v mých silách," slíbil Krpálek.

