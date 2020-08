Respekt, ale jeden velikán odejde z epické trilogie poražený

Červenec 2018 a Cormier poráží Miočiče před koncem prvního kola na KO. Srpen 2019 a v poslední minutě čtvrtého kola je porážka vrácena. Remíza 1:1, kdo je lepší?

Jak vidíte třetí vzájemný zápas dvojice Miočič vs. Cormier?

Cormier má jedenačtyřicet let, naznačil, že by mohlo jít o jeho poslední zápas. Měl by skončit?

Michal Martínek, zápasník

Těžko říct. Za mě vyhraje Miočič, myslím, že má lepší formu. Ani jednoho nějak zvlášť ale nesleduji, takže spíš výsledek odhaduji.

Myslím, že Cormier je nezmar, který muže zápasit klidně třeba do pětačtyřiceti, pokud mu vydrží tréninková morálka. V těžké váze je životnost delší, pokud to přežije hlava z tvrdosti ran, které zápasníci schytávají.

Viktor Pešta, zápasník

Na zápas se moc těším a výsledek se mi tipuje hodně těžko. Myslím, že Cormier je o něco lepší bojovník a v druhém zápase Miočiče trošku podcenil a zbytečně se ho snažil přeboxovat. Do třetího zápasu určitě nastoupí maximálně soustředěný a připravený. Otázkou je, jestli už ho nezačíná trošku dohánět věk. Roční pauza tomu určitě taky nepomohla. I tak bych si asi vsadil spíš na Cormiera, ale opravdu si myslím, že to bude hodně vyrovnaný zápas.

Cormier už předesílal, že bez ohledu na výsledek to bude jeho poslední zápas. Což je asi rozumné. Nerad vidím, když legendy nevědí kdy skončit a zbytečně si pak ničí svůj odkaz

Tomáš Peleška, zápasník

Duel Cormier a Miočič bude takové zajímavé rozuzlení, na které se já osobně celkem těším. Mám rád oba zápasníky, osobně to vidím více pro Miočiče, má výškovou převahu a lepší pohyb. Nicméně bych to přál Cormierovi, má můj obrovský respekt, že ve svém věku pořád patří mezi ty nejlepší bojovníky na světě.

Jedenačtyřicet let je už věk, kdy většina lidí má úplně jiné zájmy. Nicméně já i podle sebe vím, že věk je hodně individuální záležitost a pokud nemá zdravotní problémy, dokáže držet krok se soupeři a vyhrávat, může ještě nějaký čas v pohodě zápasit. Nicméně je jasné, že už je v závěru své kariéry a každá sranda někdy musí skončit.

Jakub Běle, zápasník

Třetí zápas bude odlišný oproti předchozím a popravdě nevím co čekat. Pokud to bude Cormierův poslední zápas, možná přijde s ještě daleko větší motivací než do těch předchozích a za mě je favoritem tohoto souboje. Jenže proti němu bude chtít Miočič dokázat, že to minule nebyla žádná náhoda a že si titul „baddest man on the planet" zaslouží právem. A po všech jeho předchozích zápasech víme, že se dokáže takticky dokonale připravit na každého. Mám rád Stipeho a budu mu v tomhle zápase držet palce.

Jestli je to dobrý nápad s odchodem? Za svoji kariéru už dávno dokázal, že patří mezi ty nejlepší na světě, co tu kdy zápasili. Teď přichází mladší generace zápasníků a nač si s nimi tak skvělou kariéru ničit případnými prohrami. Důkazem toho může být Anderson Silva. Přesto naprosto chápu pocity zápasníků, když se rozhodnou odejít a potom se zase vrací zpět kvůli pocitu výhry, který je jako droga. Každý by měl poznat, že přišel jeho čas. Inspirací pro to může být Georges St-Pierre.