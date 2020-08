Konec lenošení. Procházka se vrací do přípravy a Jones se vzdal titulu šampiona

Zpátky do přípravy. V úterý se zápasník MMA Jiří Procházka vrací po dovolené do přípravy. Navíc s jednou motivací navíc. Šampion polotěžké váhy UFC Jon Jones oznámil, že se vzdává titulu, měl by přejít o váhu výše. Pokud tomu tak bude, divize se vyrovná a bude muset najít svého nového vládce.