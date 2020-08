S kým bude bojovat Pudilová v Dobříši? Nic není jisté, ve hře je více variant

Kdo bude zápasit s Lucií Pudilovou na galavečeru Noci Bojovníků v Dobříši 19. září? Jedna otázka, která může mít nyní i tři odpovědi. Před pár dny bylo oznámeno jméno pro první Češku v UFC, a to Maguy Berchelová z Francie, jenže ta se na sociálních sítích vyjádřila, že o zápase neví. Jak to tedy je? Sport.cz získal vyjádření Adriana Smrčky, který s francouzskou stranou vyjednával a pomáhal sestavovat kartu bojovníků s promotérem Alexem Chocholoušem. Smrčka je mimo jiné také organizátorem Yangames Fight Night a Night of Warriors.

Můžete objasnit, jaká je současná situace ohledně zápasu Lucie Pudilové na Noci Bojovníků v Dobříši?

V dubnu jsme oslovili francouzský management, se kterým spolupracujeme sedm let. Byli tu zápasníci na Night of Warriors, Yangames, domluvil jsem spolupráci do RCC, vždy vše dopadlo. V dubnu jsme je oslovili s Dobříší, termínem, váhovkou a soupeřkou Lucií Pudilovou. Bylo nám řečeno ano. Berchel už u nás zápasila na Night of Warriors s Luckou Mudrochovou.

Kde je tedy zádrhel?

Jelikož jsme kontaktovali lidi, se kterými jsme už spolupracovali, řekli jsme: Je problém, je tu covid, jsou zavřené hranice, nelítají letadla, berte dohodu závazně, ale podepsat smlouvu a domluvit to teď nejde, budeme to řešit, až bude vše aktuální, ale soupeřka, termín, váha i peníze byly dohodnuté.

Francouzka ale na sociální sítě napsala, že o zápase neví?

To mě velice překvapilo. My jsme nejednali s ní, jednali jsme s manažery, jestli u nich nastal komunikační šum, je to jejich komunikační šum. Myslím, že rozumné by bylo, kdyby zavolali, napsali nám, a neřešili to na sociálních sítích.

Jaká je současná situace?

Jsme ve spojení s trenérem a manažerem Berchel. Mezitím ale dostali nabídku zápasit ve Francii, takže se jedná, když má mít v říjnu zápas ve Francii, jestli vezme Dobříš. Oni řekli, že mají zájem, ale musí vše sladit. My nemůžeme nyní tlačit na pilu, zaplatit jim zálohu, letenky, když víme, že vláda vydá příští týden prohlášení, nevíme jak to tu vůbec bude, nebude.

Co když ohlášená soupeřka pro Pudilovou nevyjde?

Pracujeme na tom, abychom měli jednu až dvě soupeřky v záloze. Až vláda vydá nařízení, tak mi řekneme, ano jsme schopni poslat zálohu, zaplatit letenky a ona se musí rozhodnout, zda chce nastoupit nebo dá přednost domácímu turnaji, o kterém neví, jestli bude.

Koho máte v záloze?

Máme v jednání běloruskou soupeřku, čekáme, jestli přijde vízum. Dále jednáme v Drážďanech a Berlíně, kde také jednáme o soupeřce. Tam také komunikujeme s manažery. Pracujeme na tom, aby Lucie Pudilová měla v Dobříši zápas podle pravidel MMA.

Shrňme to. Můžete potvrdit, že Lucie Pudilová bude mít v Dobříší na Noci Bojovníků 19. září zápas, jen nyní nevíte, kdo s ní bude bojovat?

Uděláme vše, aby zápas byl.

Adrian Smrčka

Czechfighters.cz

Kdy chcete mít jasno?

Musíme počkat na příští týden, co řekne česká vláda, jaká budou omezení, co bude chtít po zahraničí, testy, karantény atd. Jednáme s Francií, Německem a Běloruskem.

Takže kdy oznámíte jméno soupeřky pro Pudilovou?

Za mě je reálný první týden v září. Ve čtvrtek, pátek se budeme bavit o konkrétním jménu, se kterým dotáhneme smlouvu. Zápas chceme ohlásit a soupeřka pozve diváky na zápas s Lucií Pudilovou.