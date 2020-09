Velké změny! Vémola s Mikuláškem se přesouvají, stejně jako celý Oktagon. Všechno do Brna

Pevnost Brno. Právě tuto moravskou lokaci si vybrala organizace OKTAGON MMA od září do konce roku jako místo pro své turnaje. Žádná Praha v září a v prosinci, Ostrava v říjnu, vše směřuje do Brna. Důvod je jasný, situace okolo koronaviru je nevyzpytatelná. Omezený počet fanoušků bude vítat Zoner BOBYHALL. Všechny turnaje budou přenášeny přes placený kanál organizace OKTAGON MMA.

Kdo se těšil na konec září a souboj Václava Mikuláška s Karlosem Vémolou, může si dát pauzu. Mají nové datum, a to 17. říjen na akci pod názvem OKTAGON 17. Zde se odehraje také souboj Davida Kozmy s Máté Kertészem o mistrovský pás.

Zda ale bude Vémola připraven v domluvené váze, není zatím jisté. „Zatím nemám negativní test, v pátek jdu na test, doufám, že bude negativní a v pondělí půjdu do gymu. Už se cítím líp, začínám s kardiem. Udělám maximum. Jak se znám jako Terminátor, já budu chtít 17. října nastoupit," řekl Vémola, který vzhledem k zdravotnímu stavu nepotvrdil, že plánovaný říjnový termín stihne v domluvené váze. „Baba Jaga má kecy, že se mnou nastoupí na benzínové pumpě," rýpl si do Mikuláška. „Pokud chceš v jiné váze, nemám problém. Nechci lhát svým fanouškům, nevím, jestli budu schopný do 17. října vyshazovat do 84 kilo," připustil Vémola s odůvodněním k jeho zdravotnímu stavu.

Podzim 2020 OKTAGON 16 - Brno, 26. září (Šormová, Mané, Polívka, Tichota, Tripšanský, Běle, Bolo, Bledá, Brož, Šestakov, Boráros, Pešta, Hocz, Ryšavý, Paradeiser) OKTAGON 17 - Brno, 17. říjen (Vémola, Mikulášek, Kozma, Kertész, Dyk, Růžička) OKTAGON 18 - místo a datum nejsou určeny (Wittner, Pukáč, 2x finále Oktagon Výzvy) OKTAGON 19 - patrně Brno, 5. prosinec (Krištofič, Byczek, Krištofič, Buday, Mochatkin) OKTAGON 20 - místo nebylo určeno. 30. prosinec

„Bude zápas v 84, taková byla dohoda. Já se ho nebojím. On chce titul v 84, já chci titul v 84. Já jsem ho do toho zápasu nezval, to byl jeho nápad. Proč bych měl přistupovat na změnu váhy, přál bych si, aby dělal, co já. Chápu, že je nemocný, přeju mu brzké uzdravení, ať je ok. Jinou váhu se mnou neřeš," stojí si za svým Mikulášek.

O termínu a váze nyní nepochybuje ani organizátor a promotér Ondřej Novotný. „Karlos mě překvapil, společně jsme o tom mluvili," reagoval Novotný na Vémolu, který se připojil přes stream na tiskovou konferenci. "Bavili jsme se o termínu 17.10, ten jsme si schválili, ale je taky pravda, že to bylo v momentě, kdy mu bylo nejhůř. Na tom se nic ale nemění, pokud v pátek nebude mít pozitivní test. Pátek rozhodne. Jinak za každou cenu bude zápas do 84," doplnil Novotný.

Premiéru v profesionálním MMA zažije Tereza Bledá, a to 26. září na akci OKTAGON 16. Osmnáctiletá česká zápasnice se popere se čtyřicetiletou francouzskou veteránkou, která se jmenuje Marie Loiseau. „Těším se, neřeším, jestli je soupeřka starší," soustředí se přemožitelka Pudilové a Šormové z Undergroundu na další boj v kleci.

OKTAGON 18 zažije finále Oktagon Výzvy 5 a také finále předešlé Výzvy, kde se proti sobě postaví Sandra Mašková a Lucia Szabová. Zde není termín a místo ještě potvrzeno. Na další akci 5. prosince se vrátí do MMA akce Samuel Krištofič. O uvolněný pás v těžké váze se potkají Martin Buday a Michail Mokhtnatkin. Zda půjde o Brno, ještě nebylo potvrzeno.

OKTAGON 20 se odehraje 30. prosince, opět zatím na nespecifikovaném místě, zase bude záležet na aktuální situaci okolo nemoci covid-19.

Kdo se těšil na plánované galavečery, které se měly uskutečnit v září a v prosinci v Praze a říjnu v Ostravě, tak může upustit páru, ty se přesouvají na rok 2021: na 25. září a 13. února.