Zápas s Vémolou? I kdyby to bylo na parkovišti a kolem byly kužele a sto lidí, chce bitvu Mikulášek

Jen se podíval a nestačil se divit. „Nechci lhát svým fanouškům, nevím, jestli budu schopný do 17. října vyshazovat do 84 kilo." Tuhle větu pronesl Karlos Vémola na úterní tiskové konferenci. Václav Mikulášek, který má být jeho soupeřem, byl nemile překvapen. „Já dělám vše pro ten zápas, to musí fanoušci pochopit. Bez Karlose by zápas nebyl, já jsem malý pán v této hře. Jelikož řekl, co řekl, mám menší pochybnosti a přijde mi to hloupé a nefér vůči mně,“ připustil zápasník s přezdívkou Baba Jaga.

Vémola podstoupil operaci kolene, poté přišel s tím, že je pozitivní na koronavirus. V pátek jde na testy, pokud budou negativní, začne plná příprava na Mikuláška. Přesto už nyní připustil, že nemusí váhu splnit, šel by výše, jenže na tohle Mikulášek nechce slyšet.

„Nelíbí se mi to. Karlos Vémola chce titul v 84, já chci titul v 84. On sám řekl, že sám přejde do 84, že tam nikdo není, že mě porazí, že se mnou udělá krátký proces. A najednou by to neměla být 84? Já ho do zápasu nezval, to byl jeho nápad. Já plním vše, co mám, a přál bych si, aby dělal totéž. Chápu, že je nemocný, že měl zdravotní problémy, všechno chápu, ale určitě neuvažuju, že bych šel jinou váhu než 84 kilo," stojí si na dohodě zápasník, který jde do bitvy jako outsider, přesto věří, že překvapí a vyhraje.

Karlos Vémola „Zatím nemám negativní test, v pátek jdu na test, doufám, že bude negativní a v pondělí půjdu do gymu. Už se cítím líp, začínám s kardiem. Udělám maximum. Jak se znám jako Terminátor, já budu chtít 17. října nastoupit. Nechci lhát svým fanouškům, nevím, jestli budu schopný do 17. října vyshazovat do 84 kilo.“ Ondřej Novotný, protomér „Zápas bude za každou cenu v 84, s tím jsem v pohodě. Každý dělá, co může. Dělá to Venca, dělá to Karlos, dělám to já. Váha bude prostě 84. Zápas stoprocentně bude, všichni do něj už investovali obrovské emoce i finance. Zranění a nemoc musíme respektovat, ale zápas bude.“

„Zápas mě pořád motivuje, abych byl v tréninku lepší, rychlejší. Ve všem chci být lepší. Tahle příprava mi přinese jen plus. I kdybych prohrál, v hlavě mám, že neprohraju, ale vím, že tahle příprava mi dala něco nového, tím se mohu posouvat v kariéře dál," má Mikulášek nastaveno v hlavě.

Tento zápas, který se má uskutečnit v Brně, původně měl být v Praze, je od začátku hodně sledovaný, mezi oběma už proběhlo mnoho slovních přestřelek. Méně fanoušků a změna prostředí není pro Mikuláška problém. Pro něj je hlavní, když před ním bude Vémola stát 17. října v oktagonu.

„Pro mě to není problém, je mi jedno, kde zápasím, já měl zápas před sto lidmi i 12 tisíci lidmi. I kdyby to bylo na parkovišti a kolem nás byly kužele a sto lidí, je mi to jedno."

Zatímco Vémola potřebuje týdny navíc, aby se připravil, Mikulášek to má obráceně. Už shazoval, příprava šla do závěrečné fáze, teď musela přijít úprava. „Tělo nedokáže stále fungovat na 100 procent nonstop, to je nesmysl, už teď jsem unavený, skoro jsem plnil váhu. Může jen zbytečně dojít ke zranění. Trochu jsme museli změnit přípravu, zvolnit, potom zase přidáme. Nebudu si stěžovat, mám víc času na přípravu," bere Vémolův soupeř současný stav jako realitu, kterou nezmění.

Pro Mikuláška je hlavní, aby byl 17. října Vémola připraven v Brně do zápasu. Doufá, že bude zdravotně v pořádku. Doufá, že nastoupí spravený Terminátor.

„Proč je zahojený dřív v některých věcech? My sportovci o tom víme, rozumíme tomu. O něj se také lidi starají jinak než o nás, on má finance, to je jeho plus, nezávidím mu to, je to plus, zaslouží si to. Má lepší doktory, má finance, aby mohl chodit k lepším lékařům, kteří se o něj starají. Proto se jeho příprava trochu odlišuje. On má servis, my si takový luxus nemůžeme dovolit, ale co, je to jen člověk a má dvě ruce a dvě nohy. Není to žádný Terminátor. A jak jsme viděli, i Terminátor má vypínač. Přeju mu, ať je brzo zdravý, má zdravou rodinu a trénuje," vzkázal Mikulášek prvními Čechovi v UFC.