Dohoda před zápasem. Očekávám brutální granáty, hlavně miř na druhou stranu ksichtu

„Nijak mně nezáleží na tom, jestli je starší, stejně stará. Má skóre 3:0, což je pěkný start na začátek, aby se neřeklo, že to je nějaký krmení. Těším se, věk je mi jedno," nedělá si hlavu mladá zápasnice, která dokázala podle upravených pravidel porazit také Lucii Pudilovou a Magdalénu Šormovou.

Bledá měla mít původně jinou francouzskou soupeřku, ale dlouhé vábení nedopadlo. Zápas odmítla Clara Ricignuolová, která není českým fanouškům neznámá. V roce 2018 prohrála bitvu s Veronikou Rodovou na Slovensku.

Tereza Bledá bude mít o 22 let starší soupeřku. Ta musí Popelku porazit, jinak přijde o smlouvu.

„Dlouho jsme se s ní domlouvali, ale bohužel to nedopadlo, chtěla jsem ji hodně. Teď mám jinou Francouzku, má to 3:0, jsem spokojená," přiznala Bledá, kterou čeká zápas 26. září v Brně.

„Clara byla domluvená, ale ona podepsala smlouvu s organizací Ares. Ta měla podmínku, že když prohraje, tak se smlouva ruší, její management řekl, že tedy nenastoupí," doplnil důvod odřeknutí promotér Ondřej Novotný.

Do zápasového MMA skočí také postojář Tadeáš Růžička. „Připravuju se už dva roky, není to pro mě nic nového. Nebudu žádný císař s černým páskem. Budu se snažit udělat všechno, aby to zůstalo nahoře," naznačil Růžička jasnou strategii, boj v postoji, země poskrovnu.

Jeho soupeřem bude 17. října v Brně Jakub Dyk. Ten s Růžičkou prohrál v Undergroundu. kde dostal v postoji naloženo. „Určitě pro mě bude výhoda, že jsem s ním už zápasil, vím, co od něj mám čekat. Půjdeme podle pravidel MMA, to je moje výhoda," řekl si k zápasu Dyk. „Takže očekáváš granáty," reagoval Růžička a hned se dočkal pohotové odpovědi. „Očekávám brutální granáty, hlavně ale prosím tě, miř na druhou stranu ksichtu, protože bych ho chtěl mít trochu symetrický a tu paseku, kterou jsi mi napáchal na jedné straně, bys mohl trochu narovnat."

V prosinci minulého roku si dal zápas bez rukavic Samuel Pirát Krištofič, soupeřem mu byl Petr Kareš. Problémy se zády ho donutily vzdálit se MMA, na jaře skočil do Undergroundu, teď se vrací do MMA klece. V prosinci ho čeká Robert Bryczek.

„Zadá jsou stabilizovaná, dáváme je do pořádku. Zatím nemám problémy, ale ještě jsem nenastoupil do přípravy, do zatížení. V pátek jsem dostal nabídku na zápas, v pondělí jsem měl trénink se svým fyzioterapeutem a ten mi řekl, že to bude v pohodě," přiznal v úterý slovenský zápasník.