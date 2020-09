Procházka je na čekané. Z UFC může přijít nabídka na rychlý přesun

Jedna zpráva může dát do běhu velké věci. Datum zápasu, jméno soupeře a nastane mobilizace. Ta se zatím ale nekoná, zápasník MMA Jiří Procházka nemá potvrzený druhý duel v americké organizaci, čeká, ale jedná se. Před pár desítkami hodin vyšlo najevo, že Glover Teixeira má koronavirus, přitom příští víkend má mít duel s Thiagem Santosem. Hned vyvstala otázka, bude osloven český bojovník?

„Zatím žádná novinka, zpráva byla poslána, přečtena, čekáme, od čtvrtka se nic nezměnilo. Termín 12.9. je hodně velký riziko, ale asi bychom to zkusili. Samozřejmě 3.10. by bylo lepší datum," připouští Martin Karaivanov, Procházkův trenér a manažer.

Pokud se Teixeira v dohledné době uzdraví, bude negativní a bude připraven vrátit se do přípravy, zápas se Santosem se může odehrát na začátku října. Pokud tomu tak nebude, může do hry vstoupit Procházka. Navíc český bojovník napsal na twitter „Jsem připraven." „To jsem mu poradil já," rozesmál se Karaivanov, který udržuje Procházku s ostatními trenéry v tréninkovém tempu.

„Musím zaklepat, všechno je v pohodě. Probrali jsme první zápas v UFC, máme konkrétní závěry, ty aplikujeme do tréninku, snažíme se vše špatný eliminovat," připomněl Karaivanov vítěznou premiéru nad Volkanem Oezdemirem v Abú Zabí.

Pokud nevyjde karta se Santosem, do hry se může dostat Aleksandar Rakič, který minulý víkend porazil Anthonyho Smithe. K tomu o uvolněný titul v polotěžké váze jdou proti sobě Dominick Reyes s Janem Blachowiczem. Reyes, Santos, Blachowicz, Teixeira, Rakič a Procházka. Tohle je současná elitní šestka polotěžké váhy v UFC. Zápasník z brněnského Jetsaam gymu uzavírá tento výčet. Pokud chce soupeře jen před sebou, musí lovit v těchto vodách.

„Těžko říct, jestli by byl Santos proti Rakičovi velký skok. Podívejte se na Smithe, jak šel dolů a jak šel Rakič nahoru. Přitom to není dlouho, co byl dole, ale dokázal vystřelit. Já si myslím, že v tuhle chvíli si nevybereme, je možný porazit Santose i prohrát s Rakičem," neupřednostňuje Karaivanov žádnou variantu.

Rakouský zápasník se proti Američanovi předvedl drtivými kopy, které Smithovi otrávily celý zápas. „Kopy byly brutální, fakt je má, ukázal strašný šlehy. Rakič je dobrej, tvrdej, zesílil," uznal český kouč kvality bojovníka, který je v žebříčku před Procházkou. Hned ale přidává B.

„Jde o to, jestli Smith byl tak špatnej nebo se Rakič posunul o takový parník. Když byl Smith nakopanej, zkusil zoufalou kombinaci, sedl si na zem a nechtělo se mu bojovat," všiml si Karaivanov, který je nyní s celým týmem na čekané, která se může proměnit také v kvapík a rychlý přesun do USA.