Konec tajností! Dvořák odletěl do USA. Trochu se mu ale rozpadl tým před odletem na UFC

Davide, týdny jste tajil soupeře, nemohl o něm mluvit, jak nepříjemné to bylo?

Co se týče mediální propagace, tak to bylo vždycky těžší, člověk chce promovat svůj zápas, zvláště, když můj soupeř o tom něco dával. Média do toho šila, bude něco, nebude, ale UFC má pokuty, mají monopol a vše si řídí. Když řeknou, nic nezveřejňujte, tak se nedá nic dělat.

Tohle už máte za sebou, ale zase se objevily trable s trenéry, že?

Letí se mnou tři trenéři, ale je tu se mnou jen jeden. Druhý zaspal, doufám, že to stihne (stihl) a třetí dorazí týden před zápasem, Patrik Kincl má totiž zraněnou ruku.

UFC platí cestu vám a jednomu trenérovi, vy jste čtyři...

Jsem placený já a jeden trenér, dva si platím komplet sám ze svého.

Jaký je ten hlavní důvod?

Pro mě jsou nesmírně důležití, je to můj tým, se kterým jsem vždycky jezdil, jsme sehraní. V tomhle směru jdou peníze trochu stranou. Na zápas v Brazílii mi vyšli trenéři navíc na 70 tisíc, Amerika bude možná o něco dražší. Oni mě připravují, se vším mi pomáhají a s nimi se cítím nejlíp, jak nejlépe můžu, tohle je pro mě hodně důležitý. Neumím si představit, že bych jel sám, nebo s někým cizím, to bych snad ani nechtěl nastoupit.

Cestujete do USA, Jiří Procházka měl zápas v Abú Zabí, oba máte zápas v době korony, co jste vše musel zařizovat?

Když jsem se bavil s Jirkou, říkal, že on absolvoval sedm testů, já mám za sebou jeden, další by měl být ve Vegas, doufám, že jeden nazpátek, další snad už ne. Jinak budou určitě roušky, možná jednodenní karanténa pro zápasníky.

Kdy jste byl na testu?

V Hradci jsem byl na testech včera, oni chtějí test jen na 48 hodin, aby měl platnost. Doletíme do Ameriky, přesuneme se do UFC Performance Institute, tam budeme do 15. září a čekají nás další testy.

Jak se cítíte?

Suprově, dal jsem do přípravy maximum, i kdyby se tam stalo cokoliv, tak si to jdeme užít. Hrozně se těším. Jsem o hodně klidnější proti prvnímu zápasu, tam jsem šel po nemoci, netrénoval jsem, byl jsem hozený do vody. K tomu první zápas, člověk neví, do čeho jde. Do poslední chvíle jsme ani nevěděli, jestli zápas bude. Teď jdu v klidu.