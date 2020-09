Zápas? Ne, trenéři mě s tím furt otravují, ale mně bude za měsíc dvaapadesát, brání se Landa

Zpěvák, skladatel, herec, automobilový závodník a také sportovec, vyznavač thajského boxu. Daniel Landa i v téměř dvaapadesáti letech nepřestal trénovat, na začátku roku byl na měsíc makat v Thajsku. V pátek se ukázal na akci IAF Streetfighter, na zápasech v garáži. On sám prožil bitvu v ringu před šesti lety. Teď stál pár metrů od zápasiště a viděl zápasníky, kteří si šli po krku, chtěli vyhrát, ukázat, kdo je lepší. Vrátí se Landa ještě někdy do zápasu? „Kosti popraskají, nemusí vydržet celou tréninkovou zátěž,“ uvědomuje si vyznavač Muay Thai svůj věk.

Co říkáte na zápasy v garáži?

Člověk čeká garáž, ale tady je to velmi kultivovaný, lidi se chovají velmi hezky, zápasy mají pravidla. Je to zajímavá odbočka proti jiným bojovým sportům. Je krásný hledat neobsazované plochy. Jsou odvážní a přeju klukům úspěch.

Jak jste se vůbec na IAF Streetfighter dostal?

Jsme velcí kamarádi s Pínem a Ondrou (organizátoři Petr Ondruš a Ondřej Pála). Kluci mi navrhli, že by se připojili k naší aktivitě Blanický manifest. Chceme se ozvat, aby úředníci zaregistrovali, že začínáme být nespokojení s tím, jak se k nám chovají v rámci osobních svobod a způsobů jednání. Stojíme v jednom šiku jako občané, přátelé, lidi, tátové.

Stále sledujete bojové sporty?

Ještě v únoru jsem byl na měsíc boxovat v Thajsku, pak jsem chvíli nic nedělal a teď zase začínám a cvičím s kettlebelly, abych se mohl za další měsíc vrátit k bojovým sportům k Petrovi Macháčkovi.

Ukážete se ještě v ringu, další zápas?

Ne, trenéři mě s tím furt otravují, ale mně bude za měsíc dvaapadesát. Pro mě nejhorší na zápase s Riko Immonenem byla před šesti lety příprava. Bylo mi šestačtyřicet, tělo špatně regenerovalo, měl jsem několik zlomenin, do zápasů jsem šel jako invalida. Předpokládám, že to samé by se opakovalo nyní. Kosti popraskají, nemusí vydržet tréninkovou zátěž, což je třeba šest tréninků týdně. A nastupovat jako invalida se mi nechce. Já dělám bojové sporty pro radost. Jednak tam mám partu, jsou to moji bratříčkové a dále mě to udržuje mentálně i kondičně.

Trénujete u Petra Macháčka, má šanci vás přemluvit k zápasu?

Chce, abych šel do klece, šel MMA, ale já jsem dělal pětadvacet let thajský box a v MMA nevidím žádnou senzaci a ani si nepotřebuju nic dokazovat. Možná někoho inspirovat. Předchozí příprava byla peklo a kosti fakt nedržely.

Rok 2014: Landa vs. Immonen

Sport.cz

Jak vidíte popularitu bojových sportů v Česku?

Vidím obrovský progres MMA, to se ale dalo čekat, tam jsou super atleti, ale tlačí to ostatní sporty trochu do pozadí. MMA je ostrý sport a aby se vedle něj box vyrovnal určité surovosti, do které se to dnes tlačí, tak se sundávají rukavice, což chápu, máme tu box bez rukavic. Je to blízko tomu starému.

Má MMA výhodu, že je propojen sport se show dohromady?

Je to zábava. Já to nepreferuju, ale sport tohle nutně potřebuje, sport musí být show a zábava, aby chodili lidi, přišli sponzoři a kluci se tím mohli živit. Já už ve svém věku mám radši méně reflektorů.

Co by pomohlo thajskému boxu do většího povědomí?

Muay Thai je velmi specifický sport, je duchovní. Tento sport přivedl spoustu lidí ke spiritualitě, Thajci to tak mají postavený. I pro mě pobyt v Thajsku má napůl bojový a napůl spirituální význam. Chodíme tam po chrámech, takže já v tom vidím duchovní rozměr. A jak dostat Muay Thai ke komerci? Sundat rukavice? Nevím. Tohle je show v Thajsku jiného typu, MMA je Amerika, Hollywood, Západ.