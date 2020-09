Tahle parta dává Dvořákovi odvahu v UFC. Všichni za jednoho, jeden za všechny

Další velký den ve sportovní kariéře Davida Dvořáka se blíží. Ze soboty na neděli ho čeká druhá bitva v UFC. Už více než týden ladí formu v Las Vegas se svými trenéry. Všechna pozornost míří na něj, on je bojovník, on se bije v kleci a vítězí. Jenže za ním je tým, bez kterého by nebyl tam, kde je. A on to ví. Každý člen má své místo, je důležitým dílem skládačky, která Dvořáka posouvá dále. Jak vidí hradecký bojovník své trenéry a kamarády?

Na tento zápas nastala malá změna. Místo Lukáše Chotěnovského, který musel zůstat doma a připravovat se na zápas, se mnou místo něj vyrazil Patrik Kincl. Patrik je můj manažer a trenér MMA. Má mě skvěle nakoukaného. Na tento zápas se mnou strávil hodně času a udělal hodně práce. Má skvělé oko, takže v zápase vidí věci, které jiní nevidí, a je skvělým členem našeho týmu.

Na Patrikovi si cením, že umí být skvěle profesionální, má oko a pokaždé dokáže udělat zábavu. Občas až moc, ale je to tak. (smích)

Dalším trenérem, který je tu s námi v Las Vegas, je Honza Maršálek. Ten se stará o spoustu věcí. Je to top trenér a neznám na naší scéně nikoho, kdo by měl lepší vědomosti, co se týče trénování kondice, síly a všeho kolem, co k tomu patří. U nás nikdo takový není a takových top trenérů je opravdu málo.

Stejně tak je to bývalý MMA fighter a dnes profesionální boxer, takže má zkušenosti a má přesnou představu, jak posouvat moje dovednosti nejen jako kondiční kouč, který nikdy nevlezl do klece a mnohdy připravuje zápasníky v podstatě na jiný sport, než opravdu dělají. Honza má zkušenosti, a to je prostě vidět.

Je to taky vědátor. Tohle na něm strašně obdivuju, má dvě vysoké sportovní školy, stále jezdí na přednášky, dělá přednášky, furt něco čte, studuje, nakoukává. Každý den studuje, tohle je u něj obdivuhodný. Nesnáší něco nevědět, takže já se mohu soustředit jen na trénink a tam vše odmakám. Na myšlení je on. Ať přijdu s otázkou okolo jídla, tréninku, boxu atd., vždy dostanu přesnou odbornou přednášku, o které se spoustě trenérů může jen zdát.

Honza je trenérem, ale je to i velký kámoš, se kterým se stejně jako s Patrikem známe celou moji kariéru, a to je už více než jedenáct let.

Poslední z výpravy ve Vegas je Jakub Kašpar. On se stará o organizační věci. Hlídá, ať jsme všude tam, kde máme být, a hlavně včas. Když je potřeba, můžu s ním jet v tréninku nácviky, když je potřeba, tak se i poprat.

Co k němu dál dodat? (smích) Kuba je můj nejlepší kámoš, potkáváme se dost často i mimo trénink. Jezdíme na společné výlety, posedíme ve městě a podobně. Pořád se hádáme, protože já miluju kočky a on psy. Kolem toho je hodně zábavy. Jsem strašně rád, že mám kolem sebe lidi, jako je Kuba.

Přijde mi, jako by mi zrovna on dodával odvahu. Přirovnal bych to k citátu od Gandalfa, kdy odpovídá Galadriel, proč si Bilba vybral na výpravu na Erebor. Gandalf: „Proč Bilbo Pytlík? Možná proto, že mám strach... A on mi dodává odvahu...“