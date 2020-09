Joshua s Pulevem budou boxovat 12. prosince v Londýně

"Ať už bude souboj s fanoušky nebo bez nich, určitě bude," řekl Eddie Hearn stanici BBC Radio 5 Live. Původně měl britský majitel pásů organizací WBA, WBO a IBF obhajovat tituly proti Pulevovi 20. června, ale do plánů zasáhla pandemie koronaviru.

"Sport si nemůže dovolit jen sedět a čekat, co by mohlo být," doplnil promotér Hearn k očekávané bitvě situované do londýnské O2 areny. Původně měl Joshua s Pulevem boxovat v červnu na stadionu Tottenhamu pro 62 000 fanoušků. Teď je kvůli covidu-19 možné, že v areně pro 20 tisíc lidí bude prázdno.

Hotovo, Kubrat Pulev vítězí, soupeře usadil na podlahu (ilustrační foto).

Facebook: Kubrat Pulev

Joshua získal mistrovské tituly zpět do svého držení 7. prosince po úspěšné odvetě s Andym Ruizem. Američan mexického původu předtím sesadil favorizovaného Brita z trůnu na začátku června.