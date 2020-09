Procházka dostal nabídku na zápas v UFC. Nadšení ale opadlo

Mohla to být jedna z hlavních zpráv roku, která by zaujala české fanoušky MMA, ale nestalo se tak. Alespoň nyní. Jiří Procházka měl šanci na zápas se čtyřkou žebříčku polotěžké váhy UFC. Manažer českého zápasníka přiznal, že tato volba se mu velmi zamlouvala, i když šlo o duel na začátku října. Jenže opět do sportovního dění promluvil koronavirus.

„Na začátku týdne jsme dostali nabídku na Teixeiru, což jsem se divil, ale ukázalo se, že je stále poztivní na covid-19, takže zápas nebude," popsal minulé dny Martin Karaivanov. Nabídka přišla z jediného důvodu. A všichni už ví proč. "Dnes jsme se dozvěděli, že je pozitivní i jeho soupeř Thiago Santos, takže jsme v tuto chvíli bez zápasu."

Nabídka zněla na 3. říjen, což je na ladění formy velmi krátká doba, ale Procházka a jeho tým pracují v módu, že jsou schopni naskočit, zvláště, když v těchto týdnech jsou atraktivní zápasy v polotěžké váze. Kdyby někdo vypadl, Procházka byl připraven jít.

„Jsme ve stadiu, kdy chceme jít se soupeři před námi. Smith se propadl, Oezdemir je ze námi. Nadskočil jsem radostí, když přišla nabídka na Teixeiru, super, ale," lituje této šance Karainavov.

Příští víkend svedou bitvu o uvolněný mistrovský pás Dominick Reyes a Jan Blachowicz, jednička s trojkou žebříčku. „Ten zápas je za chvíli, to už asi neklapne. Do konce roku chceme ještě zápas. Ve hře je stále Rakič, Santos, Teixiera. Makám na tom, abychom do konce roku měli zápas," zopakoval Karaivanov, jak rád by viděl ještě letos Procházku v oktagonu.

S ohledem na přípravu na konkrétního soupeře se jeví druhý zápas v UFC ideálně v listopadu, prosinci. „To je pravda, ale i tak jsme chtěli být připraveni teď na šňůru top zápasů, abychom využili případné příležitosti. Jsme fighterský tým, nejsem fotomodelíny, který jdou do zápasu jednou za čas," usmívá se Procházkův trenér a manažer, který si kolotoč jednání zažívá už roky.

Český bojovník se dostal na vrchol v japonském Rizinu, nyní je šestkou v UFC, a to po jednom duelu, jednom KO, které od něj vyfasoval Volkan Oezdemir.

„Jednání s UFC jsou v pohodě, nevidím tam rozdíl proti Rizinu. Oni chtějí Jiřího obsazovat, to chtěl i Rizin. Komunikuje se s nimi příjemně," je spokojený Karaivanov.

Ještě spokojenější bude, až bude znát termín a soupeře do konce roku.