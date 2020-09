Český reprezentant a hladový pes, který jde stále dopředu

Je mi jasné, že to bude znít dost otřepaně, ale jestli jsem si o někom myslel, že má na UFC, tak to byl David Dvořák. David byl totiž první z naší generace zápasníků, který neměl základ v jiném úpolovém sportu a tak neměl žádnou slabou stránku. Byl všestranný, zkrátka zápasník jako dělaný pro nejvyšší ligu bojových sportů.

Tvrdý striking, excelentní pohyb na nohou. Všimněte si, že David při krokování nedělá nikdy chyby. Nepřepadává do úderů na přední nohu, nepřenáší těžiště ani se nikdy nezaklání. Velmi dobrý wrestling, solidní brazilské jiu jitsu a neskutečné údery na zemi. Ještě jsem nezažil v zápase větší dělo než měl na zemi David, což je první věc, která se mi vybaví z našeho zápasu v roce 2012. Vlastně by se dalo říct, že stojím za Davidovým úspěchem, neboť právě výhra nade mnou ho vyšvihla na vítězného koně, z jehož sedla dosud nespadnul. A to nyní válí v UFC, a tak si splnil sen nás všech, kdo jsme tu tahali MMA nahoru jako sport pro normální lidi.

To jsou všechno ale technické věci, které se dokáže v trochu nadneseném smyslu naučit každý. Davida ale odlišuje od většiny zápasníků mentální síla! Nic ho nezlomí a jako hladový pes stále jde dopředu. Nevypouští zápasy a předvádí tvrdý boj, který se musí líbit. Kvalitního zápasníka především poznáte podle toho, jak přistupuje ke své přípravě. V určitou chvíli víceméně každý zápasník zapadne do hierarchie gymu: "toho smáznu, od toho dostanu bídu, s tamtím to bude vyrovnaný, ale dokážu ho naházet". Ty nejlepší ze zápasníků ale odlišuje, že chápou důležitost vylézt z pohodlí své ulity v podobě sparringu s cizími lidmi, dojíždění do jiných gymů, neustálé vystupování z komfortní zóny a učení se novým věcem.

A to je důvod, proč Davida doma moc nepotkáte a každou volnou chvilku tráví v zahraničí - je v Anglii na kempu, jezdí pravidelně do Thajska a dokonce i do Brna se učit BJJ. A když je doma, tak jede za náma "prckama" do Penty, nechybí na meziklubových sparringách v Karlíně. Prostě tráví život na cestách a odříkáním. Tohle všechno mu predikuje velkou budoucnost, kterou mu ale nejde nepřát!

Já ho mám rád totiž hlavně jako člověka - nikdy si na svou dřinu nestěžuje, je skromný, zodpovědný, rovný chlap. Když mi zlomil nechtěně ruku při sparringu, tak bylo i na dálku cítit, jak mu to je líto, když to zjistil. MMA je rovnej sport bez zkratek a vytáček, nikdy se nezměnila podstata tohoto sportu, i když se nosí nejrůznější trashtalky. A David je prostě reprezentantem toho nejlepšího z českého MMA.

Zápasy lehčích vah nejsou většinou pro oko diváka-amatéra tolik zajímavé jako souboj dvou gigantických obrů. Ale kdo zápasení rozumí, tak musí chrousty zbožňovat - rychlost, fyzička, krásný pohyb a spousta akce v kleci. A proto si rozhodně nenechte ujít víkendovou podívanou v Las Vegas, kde bude naši malou zemičku reprezentovat správnej kluk z Východních Čech.

Můj tip na zápas: výhra David Dvořák ve třetím kole technickým K.O., kdy trefí soupeře kolenem do protipohybu a pak ho ukončí přes ground and pound na zemi.