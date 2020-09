Dusno před UFC. Pokud tě uškrtím, s tímto sportem jsi skončil

Zvítězit, to je hlavní, za čím sportovci jdou. Některým ale ani toto nestačí. O víkendu pokračuje UFC dalším večerem v Las Vegas, zde se představí Khamzat Chimaev, který bude bojovat s Geraldem Meerschaertem. A ten vsadil svůj černý pásek. Věří si, že ho soupeř neuškrtí.

Tihle dva změřili síly už před zápasem, a to na tiskové konferenci v Las Vegas. „Pokud mě uškrtíš, dám ti černý opasek, co takhle? citoval server mmafighting.com Američana, který má v MMA za sebou 44 zápasů, 31 jich vyhrál. Jeho soupeř ze Švédska má skóre 8:0 a v létě dal o sobě hodně vědět, když zvládl dva zápasy s odstupem deseti dní v Abú Zabí.

Ve středu 15. července dominantním způsobem porazil Johna Phillipse, 25. července předvedl propagační vítězství a Rhys McKee si odnesl porážku T.K.O. za 189 sekund. Švéd si věří, má sebevědomí a nebojí se ho ukázat.

„Myslíš si, že jsi černý pás? Mám modrý pásek. Pokud tě uškrtím, ukončíš kariéru a s tímto sportem jsi skončil," řekl Chimaev, který se podivil, že on na modrý pásek trénoval tři roky a jeho soupeř má černý. Nevěří kvalitám protivníka.

Když se podíváme na jednotlivé zápasy obou bojovníků, Chimaev ještě neprohrál, třikrát vyhrál na K.O/T.K.O, pětkrát na submisi. A o tu by mělo jít ve víkendové bitvě.

Když se podíváme na čísla Meerschaerta, tak on něco o submisích ví. Z 31 výher, 23krát vyhrál právě na submise.

Meerschaert není protivníkem, se kterým chtěl Chimaev bojovat, ale dostal ho. Podle svých slov udělá svojí práci a přejde k další výzvě. Tím by měl být Demian Maia, což nebývá zvykem, že se zápasníkovi domlouvají veřejně dva soupeři.

„Miluji takové lidi. Je talentovaný, sebevědomý a chce jen bojovat. Zarezervovali jsme ho ve střední váze proti (Meerschaertovi) a ve welterové váze proti (Maiovi). Ať se v zápase s Meerschaertem stane cokoli, nemá to na další duel žádný dopad, jde o různé divize," řekl prezident UFC Dana White, který si Švéda oblíbil.

„Chystám se všechny ukončit. Vždycky jdu za ukončením. Někoho rozbít někoho ukončit. Pro tohle jsem se narodil. Můj život je být šampionem. Nemyslím si, že mi někdo způsobí nějaké problémy. Porazím všechny, jako jsem to udělal teď. Kluci, to vám slibuju," vyhlásil do světa šestadvacetiletý bojovník v červenci po dvou výhrách.

Za pár hodin se ukáže, jestli obstojí i ve své třetí zkoušce v UFC.