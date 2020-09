Z klece do nemocnice a do kasina. Dvořák po výhře v UFC zůstává v Las Vegas

Bitvu zvládl, teď je čas na oslavy, regeneraci, povolení tréninkové morálky. David Dvořák o víkendu vyhrál svůj druhý zápas v UFC, na body přehrál Jordana Espinosu, domácího zástupce MMA. Osmadvacetiletý český bojovník nyní může čekat posun v žebříčku UFC. A za pár měsíců na jméno dalšího soupeře. To je ale ještě daleko, teď je hlavním tématem bitva z Las Vegas.

Je to tam! David Dvořák vyhrál i druhý zápas v UFC.

Davide, jak hodnotíte svůj druhý duel v UFC?

Zápas probíhal podle našeho plánu. Klíčové bylo bojovat na krátkou vzdálenost a vzít soupeři to, v čem je nejlepší, a tím byl pohyb dozadu a dopředu. Chtěli jsme ho zpomalit a trápit ho v tom. Zápas jsem nechtěl jet celý v postoji, ale cítil jsem se tam dobře. Taktika postupného ničení fungovala dobře a nebylo potřeba to nějak výrazně měnit. Hlavní bylo neudělat chybu.

Jak reagovali lidé na místě na vaši výhru?

Hodně ze známých lidí, i které z UFC neznám, říkalo, že zápas byl super. Říkali, že se jim hodně líbil. Byl taktický, ale hodně pohyblivý, proto si myslím, že i atraktivní.

Určitě se posunete v žebříčcích, kam až to vidíte?

V UFC se posunu minimálně na 13. místo. Ve světovém žebříčku byl soupeř na 22. příčce, já byl čtyřiačtyřicátý, takže bych měl jít výše, když jsem porazil soupeře, který byl lépe postavený.

S UFC máte smlouvu na čtyři duely, teď máte za sebou dva, nepřišla nabídka na prodloužení?

Ne, žádnou nabídku na novou smlouvu nemám. Ještě je brzo, jsme v půlce kontraktu.

Po zápase jste nehovořil bezprostředně pro média, jaký byl přesný důvod?

Měl jsem cut pod okem a hodně pomlácenou nohu, na kterou jsem se nemohl vůbec postavit. Když to organizátoři viděli, vzali mě rovnou do sanitky a odvezli na vyšetření. Všechna dopadla dobře, žádné vážné zranění nemám.

Takže přišel čas slavit...

Přesně. Oslava proběhla v týmovém duchu, ještě se k nám připojil s přáteli Tomáš Nosek, který hraje NHL. Bylo to moc fajn. Večeře, pivko, poseděli jsme a pokecali, všechno na pohodu. Vyzkoušel jsem taky kasino, kde jsem si podruhé zahrál. Prohrál jsem pět dolarů, a to mi bohatě stačilo (smích).

S vámi jsou v týmu tři trenéři Jan Maršálek, Patrik Kincl a Jakub Kašpar. Ti vám vytvořili podmínky, abyste uspěl, jak oni prožívali zápas?

Všichni měli hrozný nervy. Popravdě se nevidím, ale všechno dopadlo dobře, takže měli velkou radost.

Tu měli i čeští fanoušci...

Psalo mi hrozně moc lidí z české i slovenské scény. Bylo to super, ale tak velký počet lidí vyjmenovat nejde.

Z Vegas se vracíte až za pár dní, co vás ještě v USA čeká?

Plánujeme návrat do UFC Performance Institutu, kde jsem také trénoval před zápasem. Mají zde program, kde budu regenerovat, rehabilitace, masáže, dají mě do kupy. Potřebuju to, tělo dostalo zabrat.