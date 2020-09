Vrací se hvězda koronavirového jara. V osmnácti zažije vytouženou premiéru

Tereza Bledá ovládla Oktagon Underground. Co předvede v profi MMA premiéře?

Terezo, v sobotu vás čeká první profesionální MMA zápas, cítíte rozdíl proti amatérům?

I když mě čeká první profesionální zápas, cítím se stejně jako před každým zápasem. Vždycky jsem přípravu i zápas samotný brala naprosto vážně a dávala do toho všechno.

Je vám osmnáct, máte za sebou zápasy v MMA, v boxu, vyzkoušela jste grappling, vyhrála jste Oktagon Underground ...

Nepřijde mi, že bych měla dost zápasů. Přece jenom holky v mém věku mají i o desítky zápasů víc, i když je to třeba v thajském či klasickém boxu. Ale určitě z toho budu v budoucnu čerpat a budu mít možnost zápasit mnoho let, díky tomu, že jsem začala poměrně brzy.

Happy end pohádky O Popelce. Tereza Bledá si poradila i s Luciou Szabovou a završila svoji spanilou jízdu

Sport.cz

Poslední MMA zápas jste měla před rokem a půl, kam se posunula Tereza Bledá za tu dobu?

Snažila jsem se zapracovat hlavně na technice a rychlosti, která mi stále chybí, a to především v postoji. Co se týče zkušenosti, pomohl mi Oktagon Underground. K tomu mám spoustu sparingových partnerů a partnerek v novém gymu Reinders MMA.

Co hlava?

Ta k tomu samozřejmě patří. Za poslední měsíce jsem se naučila pracovat s negativní kritikou, kterou jsem dříve víceméně nepoznala, jelikož málokdo o mně vůbec věděl. Pohled na svět se mi ale nezměnil, žiju tak, jak jsem si to vždycky přála a plním si své sny, ty ve sportu, ale i mimo něj.

V projektu Oktagon Underground jste uspěla, vyhrála, ale tam šlo především o postoj, uvidíme nyní od vás více boje na zemi?

Na zemi se cítím velmi dobře. Nemyslím si, že by to bylo tím, že jsem nějak excelentní, ale spíš mě od začátku zem bavila mnohem více a velmi mě baví se v grapplingu rozvíjet. Takže to mám nastavené spíše psychicky, cítím se tam prostě lépe.

Oktagon Underground a vítězná jízda Z amatérského světa bojových sportů vyletěla do výšin a trefila cíl. Tereza Bledá porazila Lucii Pudilovou, Magdalénu Šormovou a Lucii Szabovou. „Jsem neskutečně šťastná, jsou to asi dvě nejlepší soupeřky, který jsem mohla na start v Česku mít,“ řekla Bledá po dvou výhrách nad českými soupeřkami, v československém finále zdolala i Slovenku. Od organizátorů získala přezdívku Popelka. „Furt se mi nelíbí, pořád ji překousávám (smích). Nevím, jak to ke mně jde, já na princezny nikdy moc nebyla. Popelku jsem ani nikdy neviděla,“ přiznala po výhře, která ji udělala jméno. Poté se dostala pod větší drobnohled médií a fanoušků. Jak se popere s premiérou v profi MMA?

Původně měl turnaj proběhnout v Praze v O2 universum, teď se koná v Brně, kde je omezená návštěvnost kvůli koronaviru, vadí vám, že nezažijete hukot fanoušků?

Já jsem vlastně nikdy nezápasila před opravdu velkým publikem, tudíž to pro mě ani není žádná změna a myslím, že to neovlivňuje můj výkon během zápasu.

První profi zápas, jde o MMA maturitu?

Jak jsem řekla, každý zápas beru extrémně vážně. I kdyby to byl, jakkoliv nedůležitý zápas a nikam se nepočítal, budu se na něj připravovat stejně jako na první profi.